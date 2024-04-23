تعليق مثير لـ حتحوت على تحريض زيزو لجمهور الزمالك بلقاء دريمز

علق الإعلامي هاني حتحوت، على تصرف لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو خلال الفيديو المنشور بتحريض الجمهور على حكم لقاء دريمز.

وقال عبر برنامجه: "ما قاله زيزو هو أساس ما تعودنا عليه "عامل الأرض والجمهور"، نتمنى العدالة ولكن هي دي الكورة ان الحكم يتهز ويبقى قلقان من كل قرار".

وتعادل الزمالك سلبيا بالأمس أمام دريمز الغاني، في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية على ملعب استاد القاهرة، العديد من ردود أفعال الجماهير الزملكاوية، إلا أن انتشار مقطع فيديو تحريضي من نجم الفريق أحمد زيزو، وضع العديد من علامات الاستفهام حول سبب إقدام زيزو على مثل هذا السلوك.

وظهر في الفيديو، اللاعب أحمد السيد زيزو، وهو يخاطب أحد الاداريين، يحثه على مطالبة الجمهور واللاعبين بالضغط على الحكم خلال المباراة، قائلا: "خليهم يزوموا على الحكم مش تشجيع بس".