مفاجآت بقائمة مازيمبي.. حتحوت يزف بشرى لجمهور الأهلي

شارك الأعلامي هاني حتحوت، أخبارا سارة لجمهور النادي الأهلي بشأن عودة اللاعبين من الأصابة.

‏وكتب عبر أكس: “جميع مصابي الفريق جاهزون لخوض التدريبات الجماعية مع الفريق خلال الساعات الـ٤٨ المقبلة، البعض قد يظهر في قائمة مباراة مازيمبي مثل إمام عاشور أو ديانج .. والباقي يظهر عقب المواجهة الأفريقية”.

الأهلي ومازيمبي

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره مازيمبي الكونغولي سلبيا، بنتيجة 0/0 في المباراة التيأقيمت على ملعب ستاد تي بي مازيمبي بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تأجيل الحسم لمباراة القاهرة

قدم فريق الأهلي، أداءَ جيداً أمام مازيمبي فى المباراة التي جمعتهما عصر السبت، بملعب “تي بي مازيمبي” في الكونغو، فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وانتهت بالتعادل السلبي، مؤجلا الحسم إلى مباراة العودة، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، في التاسعة مساءً على استاد القاهرة.