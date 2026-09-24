الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية يفتتح برنامجا تدريبيا في مجال طب القلب بتنزانيا

نفذ الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية برنامجاً متخصصاً في أمراض القلب خلال الفترة من 23 إلى 26 سبتمبر 2026، بمعهد چاكاتا كيكويتي للقلب بمستشفى موهيمبيلي، في تنزانيا، وذلك استكمالاً لبرنامج التعاون الطبي الذي ينفذه الصندوق مع المؤسسات الصحية والطبية في تنزانيا، وحرصاً على مواصلة دعم تطوير الكفاءات المتخصصة في مجال أمراض القلب.

وذكرت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان اليوم الخميس أن البرنامج شمل تنظيم دورات تدريبية لأطباء القلب والكوادر الطبية التنزانية، إلى جانب ورش متخصصة، بما أتاح الجمع بين التدريب العملي ونقل الخبرات الطبية المتقدمة.

ويأتي تنفيذ البرنامج في إطار التعاون القائم بين الصندوق والمؤسسات الطبية التنزانية، وبمشاركة جمعية القلب الإفريقية المصرية لبحوث وأمراض القلب وجمعية من القلب إلى القلب بما يعكس أهمية الشراكة بين الخبرات الطبية العربية والمؤسسات الصحية الإفريقية في تطوير القدرات المحلية وتبادل المعرفة والخبرات في التخصصات الطبية الدقيقة.

وأكد السفير محند صالح لعجوزي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية مدير عام الصندوق، في كلمته خلال افتتاح البرنامج، أن مواصلة تنفيذ هذه البرامج في تنزانيا تجسد حرص الصندوق على ترسيخ التعاون الطبي العربي الإفريقي، والاستفادة من الخبرات والكفاءات الطبية العربية لدعم تطوير منظومات الرعاية الصحية وبناء قدرات الكوادر الطبية الإفريقية.

من جهته، رحب الدكتور حمد يبنبيا، الذي أشرف على الحفل نائباً عن وزير الصحة التنزاني، بالتعاون مع جامعة الدول العربية آملاً في استمرار هذا التعاون وتنميته.

من ناحيتهم.. أعرب عدد من رؤساء الجمعيات والمؤسسات الطبية المشاركة، ونخبة من الأطباء والكوادر الطبية التنزانية، الذين شاركوا في الحدث، عن تقديرهم لجهود الصندوق واهتمامهم بمواصلة وتوسيع مجالات التعاون الطبي مع جامعة الدول العربية، بما يسهم في تطوير الخدمات المتخصصة وتعزيز تبادل الخبرات بين الجانبين.