اتحاد طلاب كلية الصيدلة يعقد مؤتمرا صحفيا بحضور مندوبي الصحة واليونسيف

أعلن الاتحاد المصري لطلاب كلية صيدلة "EPSF" بأنه سيتم عقد مؤتمر صحفي والذي سيضم العديد من الحاضرين و من أبرزهم مندوبي وزارة الصحة المصرية، ومندوبي منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف، ومندوبي وزارة التضامن الإجتماعي ونقابة الصيادلة وهيئة الدواء المصرية، ومندوبين من مختلف شركات الأدوية.

كما سينضم العديد من الصحفيين والشخصيات العامة لحضور المؤتمر، إلى جانب ذلك سينضم للحضور عمداء كليات الصيدلة وطلاب الصيدلة من ٣٧ جامعة مختلفة في جميع أنحاء مصر.

ويذكر أن النسخة الثانية من المؤتمر خلال العام الماضي تم عقدها في جامعة الأهرام الكندية؛ بحضور كلًا من الدكتور حاتم ستين، والسيد محمود عثمان، والدكتورة دعاء كمال، والدكتور حازم طارق، السيد عمرو عطالله والسيد حسام الإمام والسيد علي جيلاني شخصيات مؤثرة في المجتمع.

وخلال هذا العام سيتم مناقشة قضايا هامة في المؤتمر والتي تمس الصحة العامة بمصر وعرض إنجازات الاتحاد الذي تم تحقيقها على مدار السنين، وعرض الخطة الإستراتيجية للاتحاد خلال الفترة القادمة.

سيتم أيضًا استعراض الخدمات المقدمة لتطوير طلاب الصيدلة، وذلك من خلال البرامج التعليمية والمؤتمرات العلمية التي تهدف إلى تأهيل الطلاب لمواجهة تحديات سوق العمل. سيتم وضع التركيز على المسائل المتعلقة بحقوق الصيادلة وتعزيز دورهم في المجتمع، بهدف تعزيز تواجدهم وتأثيرهم الإيجابي.

وسيعقد المؤتمر هذا العام في الثامن من مايو بإحدى فنادق محافظة القاهرة بحضور مُمثلين من شركة نيرهادو و يوتوبيا وهيئة الرعاية و هيئة الدواء و سوق الدواء ومبادرة السكر بره.