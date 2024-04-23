رقم كبير جدا.. شعبة السيارات تكشف عن سبب انخفاض الأسعار 15%

قال المستشار أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إن الدولار تحول لسلعة والناس النهاردة أصبحت تأخذ الدولار وتتاجر به، والدولار ده أصبح في البيوت، متابعا : "حصل الكلام ده في الذهب لما الناس النهارده مبقتش اشتري من محلات الذهب وبيحصل في تجارة الذهب".





وأضاف "أبو المجد" خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة": أن أي حاجة غير طبيعية ده وضع استثنائي وضع شاذ ولا تبني القواعد على الشواذ".



وأوضح نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، أننا شاهدنا مشروع رأس الحكمة يساوي بالنسبة لنا توفير دولار عندما حدث توفير دولار حدث انخفاض في الاسعار 5% و 10% وبعض الماركات 15%.

وتابع أن :"ال 10% دول عندنا في قطاع السيارات عندنا حاجة مش سهلة خالص ربما في الاجهزة المنزلية والكهربائية يكون بالنسبة لكم رقم قليل، لكن في السيارات 10% في عربية ب مليون جنيه النهارده يعني بنتكلم في مائة الف جنيه ده رقم كبير جدا".