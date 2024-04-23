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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

في خطوات بسيطة .. كيف تحتوي غضب زوجتك ؟

كيف تحتوي غضب زوجتك؟
كيف تحتوي غضب زوجتك؟

عندما يشعر الشريك الآخر بالغضب والاستياء، هناك بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في إحتواء زوجتك ومساعدتها على التهدئة، إليك بعض النصائح التى كشف عنها الدكتور سلمان إمام استشارى الطب النفسي فى تصريحات خاصة لصدى البلد.

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كيف تحتوي غضب زوجتك؟

كيف تحتوي غضب زوجتك؟

استمع بتفهم: قد ترغب زوجتك في التعبير عن مشاعرها ومخاوفها. كن متاحًا واستمع بتفهم واهتمام لما تقوله. لا تقاطعها أو تجادلها، بل اسمح لها بالتعبير عن مشاعرها بحرية.

كيف تحتوي غضب زوجتك؟

لا تتحدى أو تهاجم: حافظ على هدوئك وتجنب الردود العدائية أو الهجومية. قد تكون ردود الفعل العنيفة أو الإهانة تزيد من غضب زوجتك وتعمق المشكلة. بدلاً من ذلك، حاول التعبير عن فهمك لمشاعرها واعتبار وجهة نظرها.

كيف تحتوي غضب زوجتك؟

اعتذر إذا كنت مسؤولًا: إذا كان لديك دور في الأمر الذي يثير غضب زوجتك، فقدم اعتذارًا صادقًا وتعهد بتحسين الأمور في المستقبل. قد تساعد الاعتذارات الصادقة على تخفيف التوتر وإعادة بناء الثقة.

كيف تحتوي غضب زوجتك؟

اقترح حلولًا: بدلاً من الوقوف في مكان الدفاع، حاول اقتراح حلول للمشكلة أو الوضع الذي يسبب الغضب. قد تحتاج زوجتك إلى أن تشعر بأن صوتها مسموع وأن هناك تعاونًا في إيجاد حلول.

كيف تحتوي غضب زوجتك؟

قدم الدعم والتعاطف: أظهر لزوجتك أنك تدعمها وتقف إلى جانبها، قد تحتاج إلى الشعور بأنها ليست وحدها في مواجهة مشاعرها السلبية. حاول تعبير التعاطف وتقديم الدعم العاطفي لها.

اعطها المساحة: قد تحتاج زوجتك إلى بعض الوقت والمساحة لتهدئة أعصابها لا تحاول حل المشكلة فورًا، بل امنحها الفرصة لتهدأ وتستعيد توازنها العاطفي.

التواصل البناء: بعد أن تهدأ الأمور قليلاً، حاول الجلوس معًا ومناقشة المشاكل بشكل بناء وهادئ. اعملوا كفريق لحل المشاكل وتعزيز العلاقة بينكما.

تذكّر أنه من الطبيعي أن يشعر الأشخاص بالغضب والاستياء في بعض الأحيان، الأمر المهم هو كيفية التعامل مع تلك المشاعر وتحويلها إلى فرصة للتواصل والتقرب في العلاقة الزوجية، قد يستغرق الأمر بعض الوقت والجهد لتحقيق ذلك، لذا كن صبورًا ومتفهمًا.

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