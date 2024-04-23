طريقة عمل بسبوسة في المنزل البيتي

طريقة بسيطة لتحضير بسبوسة في المنزل بمقادير الشيف هالة فهمي فى خطوات بسيطة وطريقة سهلة تمتعي بمذاق لا يقاوم للبسبوسة البيتي.

المكونات البسبوسة البيتي

2 كوب سميد ناعم

2 كوب سكر

1 كوب لبن زبادي

1 كوب زيت نباتي

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية

لوز مقشر مقطع نصفين للتزيين (اختياري)

شرائح اللوز للتزيين (اختياري)

للشيرة:

2 كوب سكر

2 كوب ماء

عصير نصف ليمونة

الطريقة لعمل البسبوسة البيتي

في وعاء كبير، قم بمزج السميد، السكر، اللبن الزبادي، الزيت، الفانيليا، البيكنج باودر، والخميرة. قم بخلط المكونات جيدًا حتى تحصل على عجينة متجانسة.

اتركي العجينة ترتاح لمدة 15-20 دقيقة لتمتص السوائل.

في الوقت نفسه، قم بتحضير الشيرة. في قدر عميق، قم بغلي السكر والماء مع عصير الليمون على نار متوسطة. بمجرد الغليان، قللي الحرارة واتركي الشيرة تغلي لمدة 10 دقائق إضافية حتى تصبح لزجة قليلاً. أزلي القدر عن النار واتركي الشيرة تبرد.

بعد تراحة العجينة، قم بتشكيلها إلى كرات صغيرة بحجم الكف. ضعي كرات العجينة في صينية مدهونة بالزيت وقم بتسوية السطح.

باستخدام الإصبع أو ظهر ملعقة، قم بعمل ثقوب صغيرة في العجينة لتسهيل امتصاص الشيرة.

ضعي الصينية في فرن محمى مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 25-30 دقيقة، أو حتى تصبح البسبوسة ذهبية اللون من الأعلى.

بمجرد إخراج البسبوسة من الفرن، قم بسكب الشيرة الباردة على العجينة الساخنة. يمكنك أيضًا تزيين البسبوسة باللوز المقشر وشرائح اللوز.

اتركي البسبوسة تبرد تمامًا وتتشرب الشيرة لبضع ساعات قبل التقديم.

بعد أن تبرد البسبوسة وتتشرب الشيرة، يمكنك تقطيعها إلى مربعات أو ماسات وتقديمها في صحن التقديم. تعتبر البسبوسة وجبة شهية ولذيذة، وتعد خيارًا رائعًا لتناولها مع القهوة أو الشاي.