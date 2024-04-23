عواد يخضع للاختبار الطبي عقب مواجهة دريمز الغاني ويتمسك بالمشاركة في مباراة الإياب

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، توجه عقب مواجهة دريمز الغاني بالكونفدرالية، إلى أحد المستشفيات لإجراء أشعة على الظهر.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "عواد يتمسك بالمشاركة ضد دريمز الغاني في مباراة الإياب، ويؤكد جاهزيته التامة للتواجد، بالإضافة إلى جاهزية محمد صبحي من الناحية الطبية".

وأضاف أمير هشام: "البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني، طلب تقرير عن ملعب مباراة الإياب حيث يسعى لخوض 3 تدريبات على الأقل عليه قبل اللقاء المرتقب".