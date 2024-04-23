القبض على سوداني في العراق لهذا السبب

نجحت الإدارة العامة للمباحث الجنائية العراقية - «إدارة مباحث محافظة الفروانية» - في ضبط قاتل من الجنسية السودانية بأقل من 8 ساعات في واقعة قتل عمد بمنطقة جليب الشيوخ.

كانت الداخلية العراقية تلقت بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة وإصابة في منطقة جليب الشيوخ ووجود شخص تلقى طعنة أدت إلى وفاته.

وبتكثيف عمليات البحث والتحري حول الواقعة ومسح الموقع بشكل دقيق، تم التوصل إلى بيانات الجاني وموقعه، وتم ضبطه والعثور على أداة الجريمة.

وأضافت الوزارة العراقية في بيان لها: “بمواجهته بالتحريات أقر واعترف أنه قام بضرب المجني عليه لوجود خلاف مالي”.

وختمت: “وجار إحالته إلى النيابة العامة حيث جهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقه”.