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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

مرسيدس EQS الكهربائية 2025 بالسوق المصري | صور

مرسيدس EQS الكهربائية
مرسيدس EQS الكهربائية 2025 بالسوق المصري

كشفت مرسيدس مصر عن طرازها الجديد مرسيدس EQS الكهربائية موديل 2025 بالسوق المصري ، وتنتمي EQS  لفئة السيارات السيدان الفاخرة ، وتظهر بتصميم أنيق وعصري .

مرسيدس EQS الكهربائية 2025 بالسوق المصري 

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سيتم توافر سيارة مرسيدس EQS الكهربائية موديل 2025 بالسوق المصري للسيارات خلال شهر مايو المقبل ، وتحتوي سيارة مرسيدس الكهربائية علي العديد من المميزات والتكنولوجيات المتطورة .

- محرك مرسيدس EQS الكهربائية موديل 2025 :

مرسيدس EQS الكهربائية 2025 بالسوق المصري 

تعتمد سيارة  مرسيدس EQS الكهربائية موديل 2025 علي محرك ينتج قوة تصل الي 524 حصان، ويصل عزم دورانها الي 855 نيوتن/متر ، وتعمل شركة مرسيدس علي تقديم سيارة AMG تنتج قوة تصل الي 685 حصان، وبها عزم دوران 950 نيوتن/متر ، وتصل سيارة مرسيدس الكهربائية الجديدة الي سرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 3.4 ثانية .

مرسيدس EQS الكهربائية 2025 بالسوق المصري 

يمكن لسيارة مرسيدس EQS الكهربائية موديل  2025 ان تقوم بقطع مسافة تصل الي 696 كم/ساعة بالشحنة الواحدة، ويصل أقل مدى لشحن البطارية 30 دقيقة للشحن السريع .

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