مرسيدس EQS الكهربائية 2025 بالسوق المصري | صور

كشفت مرسيدس مصر عن طرازها الجديد مرسيدس EQS الكهربائية موديل 2025 بالسوق المصري ، وتنتمي EQS لفئة السيارات السيدان الفاخرة ، وتظهر بتصميم أنيق وعصري .

مرسيدس EQS الكهربائية 2025 بالسوق المصري

سيتم توافر سيارة مرسيدس EQS الكهربائية موديل 2025 بالسوق المصري للسيارات خلال شهر مايو المقبل ، وتحتوي سيارة مرسيدس الكهربائية علي العديد من المميزات والتكنولوجيات المتطورة .

- محرك مرسيدس EQS الكهربائية موديل 2025 :

مرسيدس EQS الكهربائية 2025 بالسوق المصري

تعتمد سيارة مرسيدس EQS الكهربائية موديل 2025 علي محرك ينتج قوة تصل الي 524 حصان، ويصل عزم دورانها الي 855 نيوتن/متر ، وتعمل شركة مرسيدس علي تقديم سيارة AMG تنتج قوة تصل الي 685 حصان، وبها عزم دوران 950 نيوتن/متر ، وتصل سيارة مرسيدس الكهربائية الجديدة الي سرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 3.4 ثانية .

مرسيدس EQS الكهربائية 2025 بالسوق المصري

يمكن لسيارة مرسيدس EQS الكهربائية موديل 2025 ان تقوم بقطع مسافة تصل الي 696 كم/ساعة بالشحنة الواحدة، ويصل أقل مدى لشحن البطارية 30 دقيقة للشحن السريع .