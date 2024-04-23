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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الصوامع والشون بالمحافظات تواصل استقبال القمح من المزارعين

صدى البلد

تواصل الصوامع والشون بمختلف محافظات الجمهورية، اليوم /الثلاثاء/، استقبال القمح لموسم 2024، فيما تتابع وزارة التموين والتجارة الداخلية يوميا عملية التوريد، كما يتابع المحافظون أعمال التوريد وتسهيل كل الإجراءات للمزارعين، مع سرعة صرف المستحقات المالية لهم.

 

ففي محافظة كفرالشيخ - قال وكيل وزارة التموين عادل الهابط" إن شون وصوامع المحافظة، استقبلت حتى اليوم، 15 ألفا و20 طنا و208 كجم من القمح، وذلك من خلال 25 موقعا على مستوى المحافظة تابعة للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

 

وأكد وكيل وزارة التموين أن هناك متابعة من المحافظ جمال نور الدين على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أية مشكلات تواجه بعضها، موجها بانتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة، مشيرا إلى أنه تم تأمين جميع المعدات اللازمة لعمليات التخزين والنقل، وتوفير سيارات نقل حديثة لنقل القمح إلى مراكز التجميع، وتشكيل لجان متابعة لضمان سير عملية التوريد بسلاسة وكفاءة.

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