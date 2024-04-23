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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا: الاتهامات بتجسس الصين على المجلس الأوروبي خطيرة للغاية

صدى البلد

قالت الحكومة الألمانية، اليوم الثلاثاء، إن الاتهامات بتجسس الصين على المجلس الأوروبي "خطيرة للغاية".


وأعلنت صحف دولية وألمانية نبأ توقيف مساعد لنائب ألماني بالبرلمان الأوروبي بشبهة التجسس لحساب الصين .


وقال مسؤولون ألمان إن ثلاثة ألمان اعتقلوا للاشتباه في عملهم مع المخابرات الصينية وتسليم تكنولوجيا يمكن استخدامها لأغراض عسكرية مما قد يساعد في تعزيز قوة البحرية الصينية.


وجاءت الاعتقالات بعد أسبوع من سفر المستشار أولاف شولتس إلى الصين للضغط على بكين بشأن دعمها للاقتصاد الروسي وللحديث عن قضايا سرقة الملكية الفكرية والوصول العادل إلى الأسواق.


وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر إن الحكومة تراقب ما وصفته بالتهديد الكبير الذي يشكله التجسس الصيني في الأعمال والصناعة والعلوم.


وذكرت في بيان: "إننا ننظر عن كثب إلى هذه المخاطر والتهديدات وقد حذرنا بوضوح ورفعنا مستوى الوعي بشأنها حتى يتم زيادة إجراءات الحماية في كل مكان".


وأضافت أنه في هذه الحالة، فإن مسألة التقنيات الألمانية المبتكرة التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية "حساسة بشكل خاص".

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