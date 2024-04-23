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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة سوهاج: ضبط غرفة عمليات غير مرخصة بمركز حضانات

صدى البلد

 

تمكن فريق من تفتيش إدارة العلاج الحر وبالتعاون مع إدارة مكافحة العدوي وهيئة الدواء المصرية من ضبط مكان غير مرخص وبه غرفة عمليات غير مرخصة وغير مطابقة للمواصفات ولا تتبع سياسات مكافحة العدوي والمكان ملحق بمركز للحضانات بنطاق مركز سوهاج.

وذلك بناءًا على توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان و اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج و تحت إشراف الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج والدكتور محمد محسن عساف مدير إدارة العلاج الحر.

وذلك بقيادة دكتور محمد فقير وعضوية كل من دكتور محمد سعد ودكتور محمد بدر ودكتور هيثم رأفت مفتشو العلاج الحر بمديرية الصحة، ودكتور الحسين محمد مفتش بهيئة الدواء المصرية، ومحمد شعبان إدارة مكافحة العدوى.

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صحة سوهاج

كما تم ضبط كمية كبيرة من الأدوية المخدرة وأدوية أخري غير مصرح بتداولها أو استخدامها داخل المكان وعلى الفور تم إتخاذ الإجراءات اللازمة وتحريز المضبوطات وعمل محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وفي السياق قامت فرق التفتيش بالمرور على عدد 54 منشأة و تم خلالها إصدار 31 قرار غلق لعدم الترخيص و 3 قرارات غلق لمخالفة شروط الترخيص و بإجمالي 34 قرار.

وتم تنفيذ الغلق لعدد 10 منشأت 
كما تم انذار 2 منشأة لتلافي السلبيات، تأتي تلك الحملات لمتابعة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالقطاع الخاص وضمان جودتها.

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