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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحث: المقابر الجماعية بغزة حلقة في سلسلة جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال

أرشيفية
أرشيفية

قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن المقابر الجماعية في غزة هي حلقة في سلسلة جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

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وأضاف “فوزي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن الإشكال الرئيسي فيما يتعلق بهذه الجرائم يرتبط بعدم وجود رد فعل قوي من قبل المجتمع الدولي على هذه الممارسات الإسرائيلية.

 

وأشار إلى أن إسرائيل تمارس جميع أنماط جرائم الحرب في قطاع غزة فيما يتعلق بمسألة المقابر الجماعية أو التهجير القسري والفصل العنصري وغيرها من الجرائم، مؤكدًا أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد موقف فعال من المجتمع الدولي.

غزة المقابر الجماعية الاحتلال الاسرائيلي إكسترا نيوز صدى البلد توك شو

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