وزير العمل من جنوب سيناء: عقود عمل لذوي همم.. وتعاون في "التدريب المهني"

استقبل اللواء د. خالد فودة محافظ جنوب سيناء ،صباح اليوم الثلاثاء ،بمطار شرم الشيخ الدولي ،وزير العمل حسن شحاتة حسن شحاتة ،الذي يزور المحافظة ،لمدة يوم واحد ،يشهد خلالها فعاليات تنظمها مديرية العمل بالمحافظة ..وبحسب بيان صحفي عن وزارة العمل يشهد" الوزير "و"المحافظ"، توقيع بروتوكول تعاون بين مديريتي العمل ،والتربية والتعليم والتعليم الفني ،وعدد من الفنادق السياحية بالمحافظة، في مجال التدريب المهني لتأهيل الشباب السيناوي على احتياجات سوق العمل..وكذلك تسليم عقود عمل لذوي همم في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،بدمج ذوي الهمم في سوق العمل ..

وقال البيان إن "الوزير" و"المحافظ " يشهدان ختام ملتقى تنظمه الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل ،في إطار فعاليات مُلتقيات، ومُبادرات "السلامة والصحة المهنية"،بجميع المحافظات،إحتفالًا بيوم "السلامة العالمي"،الذي يُوافق يوم 28 أبريل من كل عام،حيث بدأ المُلتقى الأول،أمس الاول الإثنين ،بمدينة شرم الشيخ،لتسليط الضوء على" دور السلامة والصحة المهنية في النهوض بقطاع السياحة "..وتأتي هذه النوعية من المُبادرات،والحملات ،إستكماًلا لدور "الوزارة" في نشر ثقافة "السلامة والصحة المهنية"، في المنشأت،وبين أطراف العمل والإنتاج ،ويتضمن برامج التوعية موضوع "تأثير التغيرات المناخية على العاملين في بيئة العمل"،والذي تتبناه منظمة العمل الدولية،في إحتفالاتها بيوم "السلامة العالمي" لعام 2024...