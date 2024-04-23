برفقة طائرات عسكرية.. سلطان عمان يغادر الإمارات

اختتم السلطان العماني هيثم بن طارق زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي استغرقت يومين.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في مقدمة مودعيه في مطار الرئاسة أبوظبي، بالإضافة إلى الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف، والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، والشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ حامد بن زايد آل نهيان، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعدد من كبار المسئولين.

ورافق الطائرة التي تقل سلطان عمان خلال المغادرة عدد من الطائرات العسكرية الإماراتية، حيث استأذن قائد السرب السلطان هيثم بمرافقة الطائرة حتى مغادرتها أجواء دولة الإمارات.