تحذيرات من هجوم بالمسيرات والصواريخ.. صافرات الإنذار تدوي في عكا وحيفا

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بإطلاق صفارات الإنذار في مستوطنات شمالية متعددة من هجمات الطائرات بدون طيار والصواريخ المشتبه بها.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، دوت التنبيهات في المدينة الساحلية عكا والبلدات على بعد مسافة قصيرة شمال حيفا.

وفي سياق اخر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل أثنين من العسكريين في حزب الله اللبناني في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان.

وأكد الاحتلال ، مقتل "ساجد صرفند" مسؤول في الوحدة الجوية بقوة الرضوان بحزب الله.

كما أكد الاحتلال أن هناك مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخين جو أرض على سيارة مدنية كانت تسير على الطريق بين عدلون وأبو الأسود إلى الجنوب من مدينة صيدا في عمق جنوب لبنان، مما أدى إلى احتراقها بشكل كامل ومقتل سائقها".