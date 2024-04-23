البابا تواضروس يشارك في الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء

شارك قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم الثلاثاء، في الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء.

حيث وضع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إكليلاً من الزهور على قبر الجندي المجهول أمام النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة، بحضور كبار رجال الدولة.