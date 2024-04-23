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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البابا تواضروس يشارك في الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء

البابا تواضروس
البابا تواضروس

شارك قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم الثلاثاء، في الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء. 

حيث وضع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إكليلاً من الزهور على قبر الجندي المجهول أمام النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة، بحضور كبار رجال الدولة.

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