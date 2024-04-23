روسيا تلغي مسيرة ذكرى ضحايا الحرب العالمية الثانية في موسكو

أعلن مسؤولون اليوم الثلاثاء أن روسيا ألغت مسيرة في موسكو لإحياء ذكرى ضحايا الحرب العالمية الثانية للعام الثاني بسبب المخاوف الأمنية المتزايدة.

وقالت يلينا تسونايا، النائبة البرلمانية الحاكمة في روسيا: "فيما يتعلق بالتهديدات الحالية للأمن العام، قرر المقر المركزي للفوج الخالد عدم تنظيم مسيرة 2024 بشكل شخصي".

ويأتي القرار بعد تصاعد الهجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ أوكرانية في مناطق على الحدود المشتركة بين البلدين وبعد عدة أسابيع من هجوم على قاعة للحفلات الموسيقية خارج موسكو أسفر عن مقتل 144 شخصًا على الأقل.

وبشكل منفصل، حذرت أوكرانيا من أن القوات الروسية ستحاول الاستيلاء على بلدة تشاسيف يار في شرق أوكرانيا قبل التاسع من مايو، وهو اليوم الذي تحتفل فيه روسيا بذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية.