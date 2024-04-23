الطيران الإسرائيلي يستهدف بلدتي بليدا وحنين في لبنان

أفادت وسائل الإعلام اللبنانية، بتعرض بلدة بليدا لقصف مدفعي معاد من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقا للوكالة الوطنية للاعلام، اغار الطيران الحربي الاسرائيلي على بلدة بليدا قضاء مرجعيون.

كما أشارت الوكالة اللبنانية إلى تعرض بلدة حانين في قضاء بنت جبيل منذ الثالثة والربع من بعد ظهر اليوم لقصف مدفعي اسرائيلي متقطع من مرابض العدو في داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حزب الله تنفيذ هجوم جوي بمسيرات استهدفت مقر قيادة لواء "غولاني" ومقر وحدة "إيغوز 621" شمال ‏مدينة عكا.

كما شن حزب الله هجوما جويا بمسيّرات استهدفت مقر قيادة لواء "غولاني" ومقر وحدة "إيغوز 621" شمال ‏مدينة عكا.

فيما دوت صفارات الإنذار ولأول مرة منذ بداية الحرب بالمنطقة من حيفا جنوبًا مرورًا بعكا ونهاريا وانتهاء بطول الحدود الشمالية.

وذكر إعلام إسرائيلي أن أكثر من 200 ألف إسرائيلي في الشمال دخلو الي الملاجئ بعد هجوم شنته 3 طائرات بدون طيار تابعة لحزب الله في المنطقة