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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن| أشرف زكي يكشف الحالة النفسية لأحمد السعدني بعد وفاة والده.. وأسعار حفل تذاكر آمال ماهر

صدى البلد

نشر قسم الفن عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية:

 

الفنانة رحمة رياض تعلن عن وفاة شقيقتها

 

اعلنت الفنانة رحمة رياض عن وفاة شقيقتها ، وذلك عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات الشهير “ انستجرام ” . 

وقالت رحمة رياض : ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، انتقلت إلى رحمة الله تعالى أختي من والدي رحمه الله، اللهم اغفر لها وأرحمها وعافها وأعف عنها، وأكرم نزلها ووسع مدخلها، وأغسلها بالماء والثلج والبرد، اللهم ثبتها عند السؤال، وأجعلها في نعيم لا يفنى وأجمعنا بها في جنة الفردوس، لا تنسوها من دعائكم.

 

 

الإسكندرية للفيلم القصير يشكل لجنة تحكيم نسائية احتفالا بالدورة العاشرة

 

اختارت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، برئاسة المخرج محمد محمود تشكيل لجنة تحكيم دولية تضم 5 مبدعات، لتصبح لجنة نسائية خالصة تتوج الدورة العاشرة إيمانا بأهمية دور المرة في السينما ودعما لها.

المهرجان تقام فعالياته في الفترة من 25 وتستمر حتى 30 من شهر إبريل الجاري، وتتسع قائمة الأفلام لتشمل تشكيلة مختارة من أهم الإنتاجات العالمية والإقليمية والمصرية التي شاركت في أبرز المهرجانات السينمائية حول العالم، بجانب محاولة استكشاف أصوات جديدة من المواهب. 

 

 

بعد رحيل والده.. أشرف زكي يكشف الحالة النفسية للفنان أحمد السعدني

 

كشف الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن الحالة النفسية للفنان أحمد السعدنى بعد وفاة والده الفنان صلاح السعدني.

وقال أشرف زكي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذى يقدمه الاعلامى سيد على قائلا: "أنا النهاردة رحت فرضت نفسي على أحمد السعدني في البيت، الراجل في عزلة وحالة نفسية سيئة جدا، وهو نفسه مؤيد نفس الكلام اللي كلنا بنقوله ان دول ليسوا صحفيين ولكن بينتحلوا صفة الصحفيين والمراسلين، وعلى نقابة الصحفيين أن تساعدنا في ذلك، إحنا بقينا بننتهك وبقى في تحرش وبيطاردوا الفنانين".

 

تفاصيل إلغاء حفل الرابر الامريكي كاني ويست بالأهرامات

 

 

تقرر الغاء حفل الرابر الامريكي كاني ويست، طليق الممثلة كيم كاردشيان، الذي كان من المقرر إقامته في مصر خلال هذا الشهر . 

وأوضح الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، أن إلغاء حفل الرابر الأمريكي كاني ويست، في مصر وتحديدًا بمنطقة هرم سقارة بالجيزة ،  يعود لأسباب شخصية، ولم يتم تحديد موعدا آخر للحفل حتى الآن.

 

 

وفاة السيناريست تامر عبد الحميد

 

أعلن شقيق السيناريست تامر عبد الحميد عبر صفحته الشخصية على موقع “فيسبوك”، عن وفاته، بعد تعرضه إلى وعكة صحية استدعت نقله للمستشفى. 

ونعى شقيق السيناريست الراحل تامر عبد المنعم شقيقه قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. تامر أخويا وحبيبي توفاه الله اليوم، دعائكم له بالمغفرة والرحمة".

 

تصل إلى 23 ألف جنيه مصري.. أسعار حفل آمال ماهر بالسعودية

 

تستعد الفنانة آمال ماهر لإقامة أول حفل جماهيري لها ، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية ، يوم 3 مايو المقبل . 

وكشفت الجهة المنظمة لحفل الفنانة آمال ماهر عن أسعار الحفل المقرر اقامته يوم 3 مايو المقبل ، حيث تبدأ أسعار التذاكر من 75 ريالا سعوديا ، ما يعادل 900 جنيه مصري . 

 

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