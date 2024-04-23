تفاصيل إلغاء حفل الرابر الامريكي كاني ويست بالأهرامات

تقرر الغاء حفل الرابر الامريكي كاني ويست، طليق الممثلة كيم كاردشيان، الذي كان من المقرر إقامته في مصر خلال هذا الشهر .

وأوضح الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، أن إلغاء حفل الرابر الأمريكي كاني ويست، في مصر وتحديدًا بمنطقة هرم سقارة بالجيزة ، يعود لأسباب شخصية، ولم يتم تحديد موعدا آخر للحفل حتى الآن.

وكشف المحامي عمرو عبد السلام، عن تفاصيل إلغاء حفل الرابر الأمريكي كاني ويست في مصر، الذي كان مقرر إقامته بسفح هرم سقارة خلال شهر أبريل الجاري.

وقال عمرو عبد السلام، إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة ضد نقيب الموسيقيين ووزارة الثقافة والآثار، ومخاطبة وزارة الداخلية لإلغاء الحفل، بسبب مخالفته للعادات والقيم والتقاليد المصرية وتم إلغاء الحفل.

وفاجأ الرابر كاني ويست، الجميع بزواجه للمرة الثانية من مصممة عقارات شبيهة كيم كارداشيان التي انفصلت عنه نهائيا منذ فترة قريبة.

عقد كاني ويست قرانه على بيانكا سينسوري في حفل خاص بعيدا عن أعين الكاميرات، وظهر مؤخرا يرتدي خاتم زواج.