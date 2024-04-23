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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الإسكندرية للفيلم القصير يشكل لجنة تحكيم نسائية احتفالا بالدورة العاشرة

نجوى نجار
نجوى نجار

اختارت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، برئاسة المخرج محمد محمود تشكيل لجنة تحكيم دولية تضم 5 مبدعات، لتصبح لجنة نسائية خالصة تتوج الدورة العاشرة إيمانا بأهمية دور المرأة في السينما ودعما لها.

المهرجان تقام فعالياته في الفترة من 25 وتستمر حتى 30 من شهر إبريل الجاري، وتتسع قائمة الأفلام لتشمل تشكيلة مختارة من أهم الإنتاجات العالمية والإقليمية والمصرية التي شاركت في أبرز المهرجانات السينمائية حول العالم، بجانب محاولة استكشاف أصوات جديدة من المواهب، وتتشكل لجنة تحكيمه الدولية من:

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نجوى نجار، كاتبة - مخرجة فلسطينية
اكتشفت الكاتبة و المخرجة نجوى نجار العديد من المجالات الفنية الجديدة، حيث قامت بكتابة وإخراج وإنتاج أكثر من عشرة أفلام حائزة على جوائز حازت على استحسان النقاد (بما في ذلك "بين السماء والأرض"، و"عيون اللص"، و"الرمان والمر") والتي عُرضت لأول مرة في القاهرة، وبرلين، وكان، ولوكارنو. و صندانس. في عام 2020 تمت دعوتها للانضمام إلى أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة وفي عام 2021 تم انتخابها لعضوية أكاديمية الفيلم الأوروبي (EFA). وفي عام 2021 تم تكريم نجار عن أعمالها في مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة وفي مهرجان تيرو للفنون في لبنان.


ناديا عليوات، منتجة و كاتبة سيناريو أردنية
أسّست شركة Screen Project للإنتاج في الأردن في عام 2015. وفي عام 2022، انضمت إلى شركة "تاء للأفلام" في الإمارات العربية المتحدة كرئيستها التنفيذية ومنتجة إبداعية جنبا الى سانجيتا ديساي وشيفاني بانديا.

من أبرز إنتاجاتها الفيلم اللبناني "محبس"، الذي حقّق نجاحًا كبيرًا في دور السينما في عام 2016، والفيلم الأردني "لما ضحكت الموناليزا" (2012) وفيلم "الحافلة الصفراء" (2023)، وهو أول فيلم روائي طويل من أعمال OSN الأصلية وقد عُرض لأول مرة في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي - ديسكفري (TIFF).

كما تعمل ناديا على إنتاج الفيلم اليمني الطويل "المحطة" للمخرجة سارة إسحق المرشحة لجائزة الأوسكار سابقا، وحصل المشروع على تمويل من جهات متعددة، منها الصندوق العربي للثقافة والفنون، ومؤسسة الدوحة للأفلام، وصندوق هيوبرت بالز وصندوق الأردن لدعم الأفلام و صندوق المركز الوطني للسينما والصور المتحركة الفرنسي
(دعم السينما العالمية). 


كما تم اختيار المشروع للمشاركة في برنامج L’Atelier التابع لمهرجان كان السينمائي في عام 2020. إلى جانب ما سبق، تعمل ناديا على تطوير فيلمين روائيين طويلين للمخرج السعودي مجتبى سعيد وهما فيلمي "الغرق" و"مكة-برلين"، وفي عام 2017، أدارت نادية سوق دبي السينمائي، وهو المنصة التجارية لمهرجان دبي السينمائي الدولي. كما حصلت ناديا على رتبة أستاذة مشاركة خلال تدريسها لصناعة الأفلام في الجامعة الأمريكية في دبي ما بين عامي 2010-2017.


كندة علوش ممثلة سورية
تخرجت من قسم النقد المسرحي بالمعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق، كما درست الأدب الفرنسي، بدأت مسيرتها في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية السورية الناجحة، قبل أن تنتقل لمصر لتشارك في عدد كبير من الأعمال السينمائية والدرامية المصرية المهمة، لتتمتع بتجربة فنية ثرية تجاوزت العشرين فيلم سينمائي وثلاثين مسلسل تلفزيوني وشملت التعاون مع مجموعة من أهم المخرجين في العالم العربي.
من أهم الأفلام التي شاركت بها فيلم (ولاد العم - واحد صحيح - المصلحة - لا مؤاخذة - الأصليين ) عالمياً كان لكندة عدة مشاركات سينمائية آخرها مشاركتها في فيلم نزوح الحاصل على جائزة الجمهور في مهرجان ڤينسيا وفيلم(السباحتان the swimmers ) الذي شارك بالعديد من المهرجانات العالمية وحصد الكثير من الجوائز وفيلم ( الحافلة الصفراء Yellow bus) الذي شارك في العديد من المهرجانات الدولية والحاصل على جائزة احسن فيلم في مهرجان جوبورج في جنوب أفريقيا وشاركت كعضوة لجنة تحكيم في العديد من المهرجانات الدولية السينمائي العربية والدولية.
 

كندة علوش

كوثر يونس صانعة أفلام مصرية
نشأت بالقاهرة بمسيرة مهنية تمتد لأكثر من أربعة عشر عامًا استطاعت تقديم اعمال تشمل مجموعة واسعة من الوسائط بما في ذلك الأفلام التجارية والمستقلة، تم عرض فيلمها القصير "صاحبتي / صديقتي" لأول مرة في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي كأول فيلم مصري قصير منافس في المهرجان تتميز كوثر يونس بنهجها الفريد في سرد القصص وهو ما ظهر بوضوح في فيلمها "هدية من الماضي"، الذي حقق إقبالًا كبيرًا من الجمهور في الساحة الفنية المصرية كما أسست منظمة راويات الأخوات في فيلم والتي تهدف إلى دعم صانعات الأفلام الإناث.
تم عرض أفلامها كمخرجة ومنتجة في العديد من المهرجانات وحازت على العديد من الجوائز سواء على الصعيدين الدولي والمحلي وفي الفترة الأخيرة قدمت أول فيلم طويل تجاري لها بعنوان "مقسوم" الذي يتألق فيها النجمة ليلى علوي.


ليلى بالرحومة من تونس
جامعية في اختصاص السينما والسمعي البصري من جامعة منوبة كاتبة و باحثة و ناقدة سينمائية شاركت في العديد من الندوات والمؤتمرات الدولية ،وشاركت كعضو لجنة تحكيم في عديد من المهرجانات التونسية والعالمية ،تنشر في عديد من الصحف العربية والأوروبية وعضو الرابطة الآفروآسياوية للعلاج بالفنون.

تتكون إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، برعاية وزارة الثقافة، وزارة التضامن الاجتماعي، الهيئة العامة لتنشيط السياحة، ريد ستار، الدكتور يوسف العميري وخليجيون في حب مصر، مؤسسة دروسوس، مؤسسة اكت، أفلام مصر العالمية، محافظة الإسكندرية، ونقابة المهن السينمائية.

الاسكندرية للفيلم القصير رحلة 404 كندة علوش منى زكى وزارة التضامن محمد نبيل محمد محمود المخرجة نجوى نجار

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