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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قضية الطبيب الإرهابي تهز أمريكا.. ما قصته؟

صدى البلد

في قضية هزت الرأي العام الأمريكي كشفت تفاصيلها خلال الأسبوع الماضي، أقدم طبيب تخدير بولاية دلاس، على حقن مرضى بأدوية قاتلة إثناء إجرائهم عمليات جراحية، في جريمة مروعة أودت بحياة العشرات من ضحايا الطبيب المخبول.

وتفيد التحقيقات بأن، من ضمن ضحايا الطبيب " الإرهابي" كما يطلق عليه، احدى زميلاته الطبيبة "ميلاني كاسبار" بعد استخدمها أحد المحاليل الملوثة التي حقنها الطبيب المتهم بمواد قاتلة .

يعتقد المحققون أن "الطبيب الإرهابي" تلاعب بالأكياس الوريدية عن طريق إضافة أدوية مثل حاصرات الأعصاب وموسعات الشعب الهوائية. 

وتسببت هذه المواد الغريبة في حدوث حالات طوارئ قلبية لدى العديد من المرضى، مما أدى إلى وفاة الدكتور كاسبار بشكل مأساوي.

وكشفت كاميرات المراقبة داخل المستشفى التي يعمل بيها البيب المته، وهو يحقن المحاليل الوريدية، بمواد خطيرة في حالة من الارتباك ما اثار الشكوك حوله، خاصة بعد إصابة أحد المرضى بنوبات قلبية غريبة ابعد تعليف المحلول الوريدي له.

أدين طبيب من ولاية تكساس، يُطلق عليه لقب "الطبيب الإرهابي"، بتهمة حقن سم يوقف القلب في أجهزة وريدي في عيادته الطبية السابقة في شمال دالاس.

وذكرت قناة فوكس نيوز أن الشهود الذين تم استدعاؤهم إلى المنصة أثناء المحاكمة كان من بينهم طبيب التخدير الذي اكتشف أن الأكياس ملوثة، جون كاسبار، ومراهق أصيب بسكتة قلبية أثناء جراحة الأنف.

وأوضحت قناة فوكس نيوز أن 13 مريضًا بين مايو وأغسطس 2022 تعرضوا لحالات طوارئ قلبية مماثلة، على الرغم من أن المدعين اتهموا الطبيب فقط بالتسبب في إصابة جسدية لأربعة من المرضى في أغسطس.

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