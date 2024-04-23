المصريين الأحرار بالإسكندرية: دورات تدريبية للأعضاء الجدد لرفع وعيهم السياسي

عقدت أمانة حزب المصريين الأحرار بمحافظة الإسكندرية، بقيادة منى كيرلس، أمين تنظيم المحافظة، اجتماعاً اليوم لمناقشة خطط العمل للفترة القادمة، وفق توجيهات النائب الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وبالتنسيق مع الدكتورة هبة واصل الأمين العام.

ناقش الاجتماع خطة التحرك والتجهيز فاعليات عيد العمال، والإعداد لفعاليات عيد القيامة المجيد.

كما تطرق النقاش عن الأعداد لدورات تدريب وتثقيف سياسي للأعضاء الجدد للعمل علي رفع وعيهم السياسي وتعزيز مشاركتهم في بناء الدولة والالتزام باللوائح، والتنسيق لإعداد ملتقيات خدمية عدة علي كافة الأصعدة منها توظيف الشباب وقوافل متابعة ورصد وخدمات.

كما طالبت منى كيرلس أمين تنظيم الإسكندرية، جميع أمانات ولجان الحزب في المحافظة وضع خطط عمل محددة تتضمن أهدافاً واضحة وآليات قابلة للتنفيذ، وتقديمها للأمانة العامة للمراجعة والموافقة.

وشددت علي الالتزام الكامل للعمل بروح الفريق الواحد وبتعاون وثيق مع جميع أبناء المحافظة لتحقيق التنمية والتقدم، وتوفير اكبر قدر ممكن من الخدمات للشارع السكندري.