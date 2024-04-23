عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مش بنتي.. أم بريطانية تكتشف استبدال رضيعتها في المستشفى بالصدفة

صدى البلد

أصيبت أم بريطانية بحالة من الهلع، بعد أن علمت بأن ابنتها التي أنجبتها  في المستشفى ليست بطفلتها.

وبحسب موقع " نيويورك بوست" الأمريكي، وقعت الحادثة المفجعة في سبتمبر الماضي في مستشفى في دورست، حيث أنجبت "مايسي بيث" ابنتها إيزابيل.

وأدركت الأم هذا الأمر حين، أقدمت على تغير حفاضة ابنتها لتكتشف انها صبي رضيع، وليست رضيعتها التي اجابتها.

ووقع هذا اللبس بعد وقت قصير من ولادة الأم لرضيعتها، بعد ان أبلغتها احدى الممرضات بحاجة الرضيعة للدخول إلى الحضانة.

وأوضحت الأم انها لم تلاحظ ان الرضيعة التي كانت تحمل ليست برضيعتها، لان ملامحها لم تكن واضحة تشبه رضيعتها بعد ولادتها.

بعد أن اكتشفت الأم من قبيل الصدفة، أن الطفلة التي كانت تحملها ليس بابنتها، استشعرت بالذعر واعتقدت بأن رضيعتها سرقت أو خطفت من المستشفى، لتتجه الام على الفور إلى المستشفى وتبلغهم بأن الطفل الذي تحمل معها ليست برضيعتها.

وتبين بالفعل ان الطفل لا ينتمي إلى الأم المكلومة، وانه حدث لبس وتم استبدال رضيعتها برضيع أخر داخل الحضانة.

ولكن لحسن الحظ، كانت لا تزال رضيعة أم في الحضانة منذ ولادتها بالمستشفى، وانه اختلط الأمر على الممرضات بالمستشفى، وانه تم فتح التحقيق بهذه الواقعة الغريبة.

وأعرب المستشفى عن كامل ندمها واعتذارها للام، وأكدت إدارة المستشفى بأنها فتحت بالفعل التحقيق في هذه الواقعة، مكررين اعتذارهم لعائلة الرضيعة. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من إمام عاشور بعد أنباء رحيله عن الأهلي

الخميس.. تعطيل العمل في البنوك بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة عيدي العُمال وشم النسيم

اللعب خارج أرضه.. الكاف يصدم مازيمبي وينصف الأهلي ويحسم الجدل حول ركلة جزاء| تفاصيل

سعر طن الحديد اليوم.. عز مفاجأة

زيادة جديدة للقطاع الخاص بخلاف الحد الأدنى للأجور.. اعرف التفاصيل

البطيخ والخوخ|سر انتشار فواكه قبل أوانها.. وخبير يحذر من تصرف قبل الحصاد

وزير المالية يزف بشرى سارة للمصريين بشأن 3 قرارات في الموازنة الجديدة

ترشيحاتنا

900 مليون جنيه.. الكشف عن أكبر قضية غسيل أموال

إعلام إسرائيلي: تضارب المصالح لدى نتنياهو يستمر في بقاء الأسرى

نقيب القراء لصدى البلد: إيقاف السلكاوي يتعلق بالنقل المباشر لتلاوات الفجر والأمسيات

وزير الخارجية: نترقب وندعو إسرائيل لعدم اتخاذ أي إجراءات عسكرية برفح الفلسطينية

أمين عام الناتو يرد على مزاعم نشر أسلحة نووية للحلف في بولندا

براءة عدلي القيعي من سب وقذف رئيس نادي بيراميدز


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس صيفية جريئة.. ظهور لافت لـ طليقة تامر حسني

تفاصيل اختفاء سرير قصر محمد علي.. خبير أثري يفجر مفاجأة

طعمها حلو.. طريقة عمل أصابع السمك بالسمسم

برقم غير متوقع.. سعر فستان بوسي في حفل زفاف ابن محمد فؤاد

فيديو

رسائل في حب محمد صلاح .. ماذا فعلت جماهير ليفربول في الساعات الأخيرة؟

فنانة شقراء وجميلة.. من هي خطيبة الفنان محمد رجب الجديدة؟

الرئيس السيسى يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول

أسما شريف منير تقرر بيع سيارتها.. اعرف السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ