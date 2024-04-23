ميدو عن لقاء العودة بالكونفيدرالية: الزمالك قادر على الفوز في غانا

علق أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق ، علي اسباب تعادل الزمالك مع دريمز في القاهرة.

وكتب ميدو من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" الحالة الذهنية اللي عليها الفريق قبل المباراة مهمة جدا!! حالة التركيز وتخيل ايه اللي ممكن يحصل في الماتش وإزاي تبدأ الماتش بضغط ورتم عالي وانت بتلعب على ملعبك قدام فرقة صغيرة في وسط جمهورك عنصر مهم جدا للفوز بالمباراة!!

وتابع :" اول لما شوفت فيديوهات للاعيبة اللي بره الماتش نازلة الملعب وبتحيي الجمهور عرفت ان ⁧‫#الزمالك‬⁩ مش هيبدأ كويس! التركيز كله لازم يكون على للاعيبة اللي هتلعب واللاعيبة اللي بره تيجي تساند بس من العربية على المدرج!! طبعا مش ده السبب الرئيسي لتعثر الزمالك ف بمباراة الذهاب ولكن في رايي سبب من الأسباب الرئيسية..

واضاف :" الزمالك قادر على الفوز في غانا وان شاءالله التأهل هيكون من نصيبنا ⁧‫#الكونفدرالية