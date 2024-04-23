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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طبيب الزمالك يكشف التطورات الصحية لـ محمد عواد

صدى البلد

قال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن نتيجة الأشعة التي خضع لها محمد عواد حارس مرمى الأبيض جاءت مطمئنة.
وشدد رئيس الجهاز الطبي على أن اللاعب يعاني فقط من آلام أسفل الظهر، وسيتواجد مع الفريق في مباراة دريمز الغاني المقبلة في إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
واستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعداداً للقاء دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد بابا يارا الرياضي في غانا.
وكان الزمالك تعادل مع نظيره دريمز الغاني بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما  مساء الأحد الماضي باستاد القاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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