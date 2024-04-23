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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مشيرة خطاب: ندرس تقرير الخارجية الأمريكية تمهيدا للرد عليه بالأرقام

السفيرة مشيرة خطاب
السفيرة مشيرة خطاب

عقبت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على تقرير الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان في مصر، وما تضمنه من أمور مخالفة للواقع .


وقالت "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "TEN"، مساء  الثلاثاء، إن وزير الخارجية الأمريكي منذ فترة ليست بالطويلة أشاد بوضع حقوق الإنسان في مصر، مشيرة إلى أن تقرير الخارجية الأمريكية الذي يسيء لمصر لا يجب أن يحزننا، لأننا لم نفرح سابقًا بالإشادة الأمريكية، ولم نقوم بالترويج لمثل هذه الإشادة، معقبة: "احنا مش وحشين أووي، لدينا إنجازات، ولدينا أيضًا بعض التحديات" 


وأضافت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيدرس التقرير الأمريكي عن وضع حقوق الإنسان في مصر،  وسيقوم بالرد على التقرير الأمريكي بالأرقام، مشيرة إلى أن هناك بلاغات كبيرة عن وجود حالات اختفاء، ومع الكشف يتبين خطأ هذا البلاغ. 


ولفتت إلى أن وضع حقوق الإنسان في مصر أختلف، ولكن ما يزال المشوار طويلاً، مضيفة أن المجلس القومي لديه 11 فرعًا في المحافظات لجميع الشكاوى الخاصة بحقوق الإنسان، ويتم التعامل مع هذه الشكاوى بكل جدية، معقبة: "احنا بنعترف بوجود بعض التحديات في مجال حقوق الإنسان ، ولكننا نعمل  على مواجهة هذه التحديات.

 

مشيرة خطاب حقوق الإنسان الخارجية الأمريكي المجلس القومى لحقوق الإنسان مصر السفير مشيرة خطاب

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