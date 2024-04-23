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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: الإرهاب في سيناء أصبح من التاريخ

اللواء عادل العمدة
اللواء عادل العمدة

قال اللواء عادل العمدة، المستشار بالأكاديمية العسكرية، إن مصر قامت بسلسلة من المعارك لإستعادة كامل أراضي سيناء، ومن ثم رصدت الدولة خطة لتطوير سيناء، ولكن غياب الإرادة  السياسية سابقًا هو من منع تنفيذ هذه الخطة بالشكل الكاف.


وأضاف "العمدة" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "TEN"، مساء  الثلاثاء، أن القيادة السياسية الحالية اتخذت قرارًا بتنفيذ استراتيجية تنمية سيناء بشكل واضح، حيث رصدت الدولة في البداية 10 مليار جنيه لمواجهة الإرهاب، والبدأ في تنمية سيناء،  مشيرًا إلى أن حجم العمليات الإرهابية كان كبيرًا للغاية حيث وصل لـ1662 عملية إرهابية منذ 2016 حتى الآن.


وأشار المستشار بالأكاديمية العسكرية،  إلى أن الرئيس السيسي أعلن مؤخرًا بأن الإرهاب في سيناء أصبح من التاريخ، وهذا الأمر كان مهم للبدء في أعمال التنمية بحرفية شديدة سواء الزراعية أو الصناعية أو سياحية أو تعليمية.

مصر سيناء اللواء عادل العمدة الرئيس السيسي الإرهاب

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