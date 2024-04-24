جمال ورشاقة | سهير رمزي تثبت أنّ العمر مجرد رقم

حرصت الفنانة لقاء سويدان على مشاركة متابعيها صورًا جديدة لها رفقة الفنانة سهير رمزي فى احدث ظهور لهما عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

أثبتت النجمة سهير رمزي، مقولة أن "العمر مجرد رقم"، حيث تألقت بإطلالة شبابية رائعة، الأمر الذي لا يجعلك بأنها امرأة خمسينية.

مسلسل ليل أم البنات

يذكر ان اخر اعمال سهير رمزي مسلسل "ليل أم البنات" بطولة ناصر سيف، محمد مهران، فريال يوسف، محمد عبد الجواد، حنان سليمان، حنان يوسف، ياسر علي ماهر، أيمن عزب، سميرة صدقي، مادلين طبر، فاطمة الكاشف، والفنانين الشباب: هاجر الشرنوبي، ديانا هشام، منة عرفة، هايدي رفعت، سيلين عبد العزيز، محمد أحمد ماهر، أحمد جمال سعيد، حسن عيد، رانيا الخواجة، صوفيا، ومن تأليف أحمد صبحي، ومن إخراج عبد العزيز حشاد.