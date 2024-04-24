تزامنا مع مناقشة القانون.. التزامات جديدة على وحدات الغذاء المتنقلة

استكملت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، مناقشة تعديلات قانون هيئة سلامة الغذاء، بحضور ممثلي الحكومة، أمس الثلاثاء.

ونصت التعديلات الجديدة على أن تلتزم وحدات الغذاء المتنقلة باتباع أحكام القوانين واللوائح السارية، وعليها بوجه خاص التخلص الآمن من النفايات والمخلفات، وعدم الإخلال بقواعد السير أو إعاقة حركة المرور، وذلك وفقاً لأحكام القوانين المقررة في هذا الشأن.

ومنح مشروع القانون الجديد اختصاصات جديدة لرئيس مجلس الإدارة للهيئة القومية للغذاء، أو من يفوضه، وفقاً للمستويات الإدارية التي يحددها.

وشهدت الجلسة العامة أمس، إلقاء وزير المالية الدكتور محمد معيط، البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025، كما شهدت إلقاء الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بيانا عن مشــروع خطـة التنمـية الاقتصـــادية والاجتمـــاعية لعــام 2024/ 2025.