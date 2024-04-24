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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر: الفوز ضد بلدية المحلة مهم وسعيد بسبب مستوى عبدالقادر

فرج عامر والخطيب
فرج عامر والخطيب

أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن فوز فريقه الكبير ضد بلدية المحلة بالدوري المصري، يأتي في توقيت هام للفريق، وخطوة نحو العودة للانتصارات بالفترة المقبلة.

 

وتابع عامر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "جونيور أجاي مهاجم الفريق، من اللاعبين المميزين ويتمتع بخلق مميز، رغم أنه عائد من إصابة استمرت لما يقرب من سنة ونصف".

وأضاف فرج عامر: "أحمد سامي المدير الفني ابني، وهو من المدربين الكفء وهناك كيميا بينه وبين سموحة، ولكن النتائج أحيانًا تكون في غير صالحة سواء بسبب التحكيم أو عامل التوفيق".

 

وقال رئيس نادي سموحة: "غير راضٍ عن مركز الفريق في جدول الدوري خاصةً أننا كنا نبحث عن حجز مقعد إفريقي، ولكن في النهاية نسعى لتعديل المسار، ونعمل على منح الفرصة لأبناء النادي".

 

واستطرد: "عمرو قلاوة إعارة من نادي سيراميكا كليوباترا لمدة موسم واحد ونشكر ناديه على موافقتهم على انضمامه لنا، ولم نتحدث حول شرائه بشكل نهائي حتى الآن".

 

وأوضح: "أحمد عبدالقادر كنت أتمنى عودته إلينا على سبيل الإعارة، وسعينا لذلك خاصةً أنه من أفضل اللاعبين، وسوف يستعيد بريقه مع فريقه بشكل مؤكد وسعيد بمستواه".

واختتم عامر: "محمود الخطيب من الناس القريبة لي وعلاقتنا جيدة وأفتخر بذلك، وحسين لبيب تجمعني به علاقة محترمة".

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