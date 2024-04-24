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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو يعلق على تأهل العين الإماراتي لنهائي دوري أبطال آسيا

صدى البلد

علق أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق، على تأهل العين الإماراتي إلى نهائي دوري أبطال آسيا.  

وكتب عبر أكس: "‏أحب اللاعيبة اللي من نوعية ⁧‫بندر الأحبابي‬⁩ قائد بمعنى الكلمه..قوي دفاعيا وعنده وعي تكتيكي كبير..واحد من أهم أسباب تأهل ⁧‫العين‬⁩ .. أما ⁧‫خالد عيسى‬⁩ قصة كبيرة حارس مرمى يتمناه أي فريق.. براڤو لاعبي العين لاعيبة رجالة قتالهم من أول دقيقة في المباراة الأولى لأخر دقيقة في المباراة الثانية كان السبب الرئيسي في المكان الذي تستحقوه..إن شاء الله ⁧‫العين‬⁩ بطل أسيا". 

‬⁩وتأهل العين الإماراتي إلى نهائي دوري أبطال آسيا، رغم خسارته من الهلال السعودي 2-1، على ملعب المملكة أرينا، مساء اليوم الثلاثاء، في إياب نصف النهائي.

ومن المنتظر أن يواجه العين في المباراة النهائية الفائز من مباراة يوكوهاما إف مارينوس الياباني وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

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