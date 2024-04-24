حبس المتهم بقـ.تل زميله بسبب فرش البيع في القليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس المتهم بطعن زميله إثر مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على مكان البيع فى السوق بشبين القناطر مما أدى إلى مصرعه والتصريح بالدفن الجثة عقب ورود تقرير الصفة التشريحية وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.



وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية اخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية يفيد بتلقى المقدم أمير الكومى رئيس مباحث مركز شبين القناطر اشارة من المستشفى بوصول " م ص ا ا " 23 سنة بائع خضار جثة هامدة إثر عدة طعنات فى أنحاء الجسد .



وتوصلت التحريات إلى أن وراء الواقعة بائع زميل المجنى عليه فى سوق شبين القناطر نشبت بينهما مشاجرة بسبب الخلاف على مكان الفرشة فقام المتهم بطعن المجني عليه وتم نقلة للمستشفى والقى القبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق فامرت بحس المتهم.