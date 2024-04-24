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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير المالية الإسرائيلي يرحب باستقالة رئيس الاستخبارات العسكرية.. وعضو كنيست يهاجمه

سموتريتش
سموتريتش

رحب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بإعلان استقالة رئيس المخابرات العسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أهارون حاليفا، على خلفية هجوم حماس في 7 أكتوبر الماضي.

فيما هاجم عضو الكنيست الإسرائيلي ماتان كاهانا، ترحيب سموتريتش، وقال إن التغيير سيحدث بمجرد استقالة المستوى السياسي.

وأضاف كاهانا: "جيد أن حاليفا استقال وتحمل المسئولية، وأفترض أن الآخرين سيحذون حذوه".

وتابع: "من المؤسف أن المستوى العسكري وحده هو الذي يفهم معنى المسئولية، لن يأتي التغيير الحقيقي والتصحيح إلا بعد أن يتحمل المستوى السياسي الفاشل المسئولية ويستقيل ويعيد التفويض للشعب".

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