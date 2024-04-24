حجب التجار.. وزير التموين يفاجئ الجميع ويكشف سبب أزمة السلع في الأسواق.. وأسعار الدقيق والسكر والفول الجديدة

تعمل الحكومة جاهدة وبكل قوة على متابعة واستمرار مبادرة خفض أسعار السلع التي تعكس شعور القيادة السياسية بنبض الشارع المصري، والحرص على تخفيف معاناة المواطن نتيجة ارتفاع أسعار السلع، وجشع وتلاعب بعض التجار واستغلالهم للظروف الاقتصادية.

السلع

انخفاض جديد في أسعار السلع

وتأتي متابعة الحكومة للمبادرة من خلال تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، والتأكد من الالتزام بالمواصفات المطلوبة، بما يسهم في مساندة الأسرة ورفع العبء عن كاهل المواطن.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن هناك منظومة متكاملة من الرقابة على الأسواق لتوفير السلع للمواطنين وزيادة المعروض.

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الهدف الأساسي من حجب السلع الذي يقوم به بعض التجار، هو طرحها في الأسواق بعد ارتفاع أسعارها نتيجة نقص المعروض.

وأشار إلى نجاح الدولة في اجتذاب صفقات الاستثمارات المباشرة الكبرى التي وفرت سيولة دولارية قضت على السوق الموازية وعملت على تحقيق الاكتفاء من احتياجات المواطنين الأساسية من غذاء ودواء وأعلاف.

وأكد أن الأوضاع عادت لما قبل أزمة السيولة الدولارية فيما يتعلق بالإفراجات الجمركية عن السلع في الموانئ وهو ما انعكس على أسعار السلع بالانخفاض، لافتا إلى أن توفير مخزون استراتيجي وزيادة المعروض من السلع يقضي على محاولات التلاعب ويقطع الطريق على راغبي تخزين السلع وحجبها عن الأسواق.

وأوضح أن الدولة أعلنت أن هناك أولوية لتوفير احتياجات المواطن من السلع الأساسية، مؤكدا أن هناك انخفاضا تدريجيا في أسعار السلع، بسبب القضاء على السوق الموازية للدولار.

وأشار إلى أن هناك انخفاضا في أسعار السلع بأسواق الجملة بنسبة تتراوح بين 30 و40%، بينما الانخفاض في أسواق التجزئة بين 15 و35%، وهذا يبشر بانخفاضات أخرى في أسواق التجزئة خلال الفترة المقبلة.

وتابع: “هناك عدد كبير من السلع لم يفرج عنها من الجمارك من جانب التجار لتحقيق مزيد من المكاسب”.

وأردف أن هناك إجراءً جديدا من الجمارك بشأن المستوردين الذين يمتنعون عن صرف السلع، وهو تحويل السلع التي لا يفرج عنها خلال شهرين من انتهاء الإجراءات إلى مهمل وبالتالي يحق للجمارك التعامل معها.

المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء

المبادرة تسير بصورة سريعة وعاجلة

من جانبه، أكد محمد الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، التزام التجار ومؤدي الخدمات بجميع أنحاء الجمهورية بتطبيق وتنفيذ المبادرة التي أعلنتها الحكومة مؤخرا بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيض أسعار السلع الأساسية للتخفيف عن المواطنين، ومواجهة الارتفاع في الأسعار الناتج عن الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي اشتدت مع التوترات السياسية التي تشهدها المنطقة العربية.

وقال الفيومي إن مبادرة خفض الأسعار تسير بصورة سريعة وعاجلة تيسيرا على المواطنين، وللمساهمة في عودة استقرار الأسواق.

وأضاف أنه بالفعل بدأ المواطن يشعر بانخفاض أسعار السلع الأساسية، ووفرة واضحة في المعروض بالأسواق من جميع أنواع السلع الأساسية وغيرها، بعد الإفراجات التي تجاوزت 8 مليارات دولار، وبدأت المنافسة بين المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية في عمل عروض وتخفيضات في الأسعار.

وعقد أمس، الثلاثاء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لمتابعة جهود توافر السلع الأساسية والرئيسية وزيادة حجم الاحتياطي الاستراتيجي منها، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء حسام سعيد، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الهدف من هذا اللقاء متابعة تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة وجود مخزون كافٍ من السلع الرئيسية، واحتياطي استراتيجي منها، بحيث يكون لدى الدولة القدرة على التدخل في أي وقت تحدث به أزمة، بهدف إحداث التوازن المطلوب في الأسعار وغلق الأبواب على من يريد أن يتلاعب في أسعار هذه السلع الرئيسية، التي تضم سلع القمح، والزيت، والسكر، والذرة، وغير ذلك.

محمد الفيومي

متابعة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع

وأكد رئيس الوزراء جاهزية الجهاز المصرفي لإتاحة أي مكون دولاري لازم لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من تلك السلع الرئيسية، لافتاً إلى أهمية وجود مخازن جاهزة لاستقبال وتخزين هذا الاحتياطي الكبير من هذه السلع.

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور على المصيلحي، إلى أن الوزارة قامت بوضع خطط حقيقية لتوفير احتياطي استراتيجي من السلع الرئيسية، موضحاً أنه فيما يخص سلعة "السكر" فقد تم حتى الآن التعاقد على شراء 500 ألف طن تصل تباعًا، وفيما يتعلق بـ "القمح" لفت الوزير إلى أننا حاليًا في موسع حصاد وتوريد القمح، ويتم التوريد بمعدلات متميزة وأعلى من أي فترة خلال السنوات الثلاث الماضية، مضيفا: “لدينا مخزون كبير سابق من هذه السلعة المهمة”.

وأكد المصيلحي، أنه فيما يتعلق بسلعة الزيت، فقد تم عقد اجتماعات مع جميع المسئولين المعنيين بهذه السلعة، ولدينا بالفعل مخزون كبير منها، وفيما يخص الذرة وفول الصويا، أشار وزير التموين إلى ما تم عقده من اجتماعات أيضًا مع جميع الموردين والتجار، موضحاً أنه تم الاتفاق على تأسيس شبكة لرصد كل المخزون المتوافر من سلعتي الذرة وفول الصويا، والعمل على زيادته بصفة مستمرة، وتابع: “وفى الوقت نفسه تم استيراد جزء كبير من الاحتياجات لتخزينها”.

في السياق ذاته، استعرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إجمالي ما تم الإفراج عنه من أعلاف في الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الأسعار حالياً تكاد تكون قد عادت إلى ما قبل الأزمة الأخيرة، كما أن هناك انخفاضاً ملحوظاً في الأسعار، خاصة في ظل توفير الجهاز المصرفي للمُكون الدولاري اللازم، كما أنه تم تحديد الاحتياجات المطلوبة خلال الفترة المقبلة، ويتم العمل على تكوين احتياطي استراتيجي؛ حتى لا تحدث أزمة مستقبلية، لافتاً إلى أنه تم توفير أعلاف بما قيمته 1.2 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأخيرة.

وشهد الاجتماع استعراضا لموقف توافر اللحوم والدواجن في مختلف الأسواق، بالكميات والأسعار المناسبة تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين.

مجلس الوزراء

أسعار السلع الأساسية اليوم بالأسواق

ويهتم كثير من المواطنين بمعرفة أسعار السلع الأساسية بالأسواق لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية، فبحسب آخر تحديث للأسعار في بوابة مجلس الوزراء، تأتي أسعار السلع الأساسية اليوم، الأربعاء 24 أبريل 2024 كالآتي:

سجل سعر الأرز المعبأ اليوم 34.35 جنيه للكيلو.

كما سجل الفول المعبأ 55.32 جنيه للكيلو.

وسجل الدقيق 27.46 جنيه للكيلو.

وسجل زيت عباد الشمس (أصناف متنوعة) 88.62 جنيه/ للتر.

كما سجل السكر المعبأ 38.16 جنيه/ للكيلو.

وسجلت المكرونة المعبأة 15 جنيها/ للكيلو.

كما سجل العدس المعبأ (صحيح) 67.58 جنيه/ للكيلو.

وسجل زيت الذرة 113.73 جنيه/ للتر.

وسجل البيض البلدي 6.28 جنيه/ للبيضة.