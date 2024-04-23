بشرى سارة من الحكومة.. انخفاض أسعار السلع بنسب تصل لـ40%|فيديو

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث بأسم مجلس الوزراء، إن نجاح الدولة في جذب الاستثمارات المباشرة ساعد في توفير السيولة الدولارية، مؤكداً أن الأفراجات الجمركية عادت إلى ما قبل أزمة الدولار.

وأضاف “الحمصاني”، خلال مداخلة هاتفية مع عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" عبر فضائية "صدى البلد"، أن أسعار السلع تنخفض تدريجياً، لافتاً إلى أن توفير الدولار ساعد الدولة في زيادة توافر السلع بالأسواق.

هناك عدد كبير من السلع لم يتم الإفراج عنها من جانب التجار

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن توفير المخزون الأستراتيجي من السلع يقطع الطريق على المتلاعبين بالأسعار، مؤكداً أن أسعار السلع انخفضت على مستوى الجملة بنسبة تصل إلى 40 %، و على مستوى التجزئة انخفضت أسعار السلع بنسبة من 15_35%.



وأكد المتحدث بأسم مجلس الوزراء، أن هناك عددا كبيرا من السلع لم يتم الإفراج عنها من جانب التجار لتحقيق مزيد من المكاسب، مشيراً إلى أن هناك فرصة شهرين أمام المستوردين الذين رفضوا خروج البضائع من الموانئ.

