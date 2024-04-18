خبير اقتصادي: الشراء من المنافذ الرئيسية يساعد على خفض أسعار السلع

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن اجتماع رئيس الوزراء اليوم، يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات والإجراءات التي تتبناها الحكومة من أجل خفض أسعار السلع، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، مشددًا على أن الشراء من المنافذ الرئيسية يساعد على خفض أسعار السلع.

وأضاف جاب الله"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أنه إذا كان الصناع والتجار يطالبوا، والحكومة تستجيب، فمن حق الحكومة أن تطالب بخفض الأسعار، حيث تقدم مزايا وضمانات وإجراءات تيسيرية للتجار والصناع، باعتبارهم وسطاء لكي يصل هذا الأمر إلى المواطن.

وأشار إلى أن اجتماع اليوم، يأتي ضمن الاجتماعات الأخيرة التي تطالب فيها الحكومة، التجار والصناع، بالقيام بالتزاماتهم من أجل خفض الأسعار، موضحًا أن رئيس الوزراء، أكد أن المواطن يجب عليه الإبلاغ عن المتاجر المخالفة في أسعار السلع.

وأكد أن المتاجر والمخابز الرسمية، هي التي يمكن الرقابة عليها، أما المتاجر والجهات غير الرسمية، فلا يمكن متابعتها، وبالتالي فإن الشراء من الجهات الرسمية، يساعد على خفض الأسعار، وانضمام الجهات الأخرى إلى المؤسسات الرسمية، وهذا يسهل من الرقابة عليها.