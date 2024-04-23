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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اتحاد الغرف يؤكد التزام التجار بتنفيذ مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع الأساسية

سعر الخبز السياحي
سعر الخبز السياحي

أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، التزام التجار ومؤدي الخدمات بكافة أنحاء الجمهورية بتطبيق وتنفيذ المبادرة التي أعلنتها الحكومة مؤخرا بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيض أسعار السلع الأساسية للتخفيف علي المواطنين ومواجهة الارتفاع في الأسعار الناتج عن الأزمة الاقتصادية العالمية والتي اشتدت مع التوترات السياسية التي تشهدها المنطقة العربية.

وأوضح الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم، أنه تم تنفيذ المبادرة بصورة عاجلة تيسيرا على المواطنين، والمساهمة في عودة استقرار الأسواق، منوها بأنه تم التوافق مع الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية على خفض أسعار الخبز السياحي بنسبة من 30% إلى 45%.

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وأشار إلى ان الأسعار الجديدة جاءت كما يلي
▪ رغيف وزن 80 جرام: ​​150 قرش (وصل إلى 300 قرش في الفترة الماضية)
▪ رغيف وزن 40 جرام: ​​75 قرش
▪ رغيف وزن 25 جرام: ​​50 قرش
▪ رغيف خبز إفرنجي 50 جرام: ​150 قرش
▪ رغيف خبز إفرنجي 35 جرام: ​100 قرش

وأضاف رئيس غرفة القليوبية التجارية، أنه مع انخفاض أسعار القمح، انخفضت أسعار المكرونة وهو ما أدى بدء انخفاض أسعار الأرز المحلى كبديل.

وأكد الفيومي، أنه بالفعل بدأ المواطن يشعر بانخفاض أسعار السلع الأساسية، ووفرة واضحة في المعروض بالأسواق من كافة أنواع السلع الأساسية وغيرها، بعد الإفراجات التي تجاوزت 8 مليارات دولار، وبدأت المنافسة بين المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية في عمل عروض وتخفيضات في الأسعار.

وأكد أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية، على استمرار انخفاض أسعار الجملة لكافة السلع الأساسية والذي تجاوز 40% في القمح و 30% في الدقيق و40% في زيت الصويا والعباد، و35% في الذرة.

وأوضح أن هذا الانخفاض في الأسعار الحالية، بدأت تظهر أثاره تدريجيا في أسعار التجزئة (البقالين) مع انتهاء الأرصدة المخزونة لديهم بالأسعار السابقة قبل التعويم وإطلاق المبادرات الحكومية المتتالية.

وتوقع د. الفيومي، استمرار الانخفاض خلال الفترة القادمة مع انتهاء تلك الأرصدة، ووقتها سيشعر المواطن بالانخفاض فعليا في الأسعار وتعود حالة الاستقرار إلى الأسواق من جديد مع تحقيق انفراجة كبيرة في المعروض من السلع وهو أكبر دليل على نجاح المبادرات بفضل تكاتف النجار الشرفاء مع الحكومة وحفاظا على أمن واستقرار البلاد.

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