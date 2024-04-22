محافظ البحر الأحمر يوجه بمتابعة تطبيق قرار تخفيض أسعار الخبز السياحي والحر

وجه محافظ البحر الأحمر، عمرو حنفي، مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، وبتكثيف الحملات الرقابية على المخابز خاصة السياحية والأفرنجية للتأكد من التزامها بمعايير جودة الخبز وخفض أسعار رغيف الخبز السياحي بعد انخفاض أسعار الدقيق في السوق المحلية، مشددًا على إلزام أصحاب المخابز بالإعلان عن أسعار وأوزان رغيف الخبز السياحي في مكان ظاهر.



من جانبه، شدد وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر، شاذلي عايش، على قيام مديرية التموين بحملة مكبرة على المخابز السياحية بمدينة الغردقة بعد انخفاض سعر الدقيق، موجهًا أصحاب المخابز بالالتزام بقرار مجلس الوزراء بضرورة خفض أسعار الخبز السياحي والحر، مناشدًا المواطنين بالإبلاغ عن أي تلاعب في أسعار ووزن الخبز على رقم 01005532501، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخابز المخالفة.



وأشار إلى أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجهات القيادة السياسية بمراقبة الأسعار وضبط الأسواق، حرصًا على مصالح المواطنين، ووفقًا للقرار الصادر عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بشأن تخفيض أسعار الخبز السياحي بعد تراجع سعر الدقيق بنسبة تقرب من 35%، فإنه سيتم تطبيق القرار الخاص بأسعار الخبز السياحي الجديدة اعتبارا من اليوم الاثنين.



وأوضح أن سعر رغيف الخبز السياحي وزن 80 جرامًا سكون بـ150 قرشًا ورغيف الخبز وزن 40 جرامًا بـ 75 قرشًا ورغيف الخبز 25 جرامًا بـ50 قرشًا، كما تضمنت أيضًا سعر الفينو بـ 100 قرش للرغيف وزن 35 جرامًا، وبسعر 150 قرشًا لرغيف الفينو وزن 50 جرامًا.