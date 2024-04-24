أخبار التوك شو.. انخفاض أسعار السلع بنسب تصل لـ40%.. الهجرة تعلن موعد انتهاء مبادرة سيارات المصريين بالخارج

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودوليًا، ونرصد لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن الطلب العالمي على الفرخة المصرية مرتفع ولا نستطيع الوفاء به في الوقت الحالي في ظل الإنتاج المنخفض.

قال وسام الصفتي منسق حملة مقاطعة السمك، إن الحكومة لا تستطيع فعل كل شيء، لكن الشعب عليه أن يبدأ بنفسه لذلك قرّر عمل مقاطعة السمك حتى تنخفض الأسعار.

قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، إنه لم يسمع أو يقرأ عن دولة واحدة في العالم أو مؤسسة إقليمية أو دولية في الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة إلا وترفض اجتياح رفح الفلسطينية، لا يوجد أحد في العالم بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، التي كررت هذا المعنى عدة مرات على لسان رئيسها ووزير خارجيتها ولسان المسئولين الكبار فيها.

أعلنت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن موعد انتهاء مبادرة سيارات المصريين بالخارج.

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن إطلاق تطبيق جديد لاستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، له هدف هام، وهو التيسير على من يرغب في التصالح.

قالت الفنانة ميران عبد الوارث، إنها تعرضت لهجوم شديد من جانب رواد السوشيال ميديا لمدة شهرين بسبب شخصية نور التي قدمتها ضمن أحداث مسلسل «ريفو»، بطولة أمير عيد.

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن نجاح الدولة في جذب الاستثمارات المباشرة ساعد في توفير السيولة الدولارية، مؤكداً أن الإفراجات الجمركية عادت إلى ما قبل أزمة الدولار.

قال وسام الصفطي، منسق مبادرة مقاطعة الأسماك ببورسعيد، إنه سوف يتم الإستمرار في مقاطعة شراء الأسماك حتى "شم النسيم"، مؤكداً أن مبادرة مقاطعة الأسماك هي إنذار لجميع محتكري السلع.

طالب الإعلامي أحمد موسى، إتحاد الكرة المصري بزيادة عدد حضور الجماهير في مباراة المنتخب المصري أمام بوركينا فاسو إلى 70 ألف مشجع بدلا من 50 ألف.

كشف أحمد أشرف المستشار القانوني لإدارة سوق أسماك بورسعيد، تفاصيل جديدة عن حملة مقاطعة الأسماك، مشيرا إلى أن أسعار الأسماك انخفضت بنسبة 70% تقريبا، موضحا أن سعر الشبار الأخضر سبب الأزمة وصل إلى 150 أو 120 جنيها بدلا من 250 جنيه.