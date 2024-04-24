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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. انخفاض أسعار السلع بنسب تصل لـ40%.. الهجرة تعلن موعد انتهاء مبادرة سيارات المصريين بالخارج

نشرة التوك شو
نشرة التوك شو

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودوليًا، ونرصد لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

الغرفة التجارية: الطلب العالمي على الدواجن المصرية مرتفع..والكيلو وصل 73 جنيها بالمزارع

أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن الطلب العالمي على الفرخة المصرية مرتفع ولا نستطيع الوفاء به في الوقت الحالي في ظل الإنتاج المنخفض.

12 محافظة انضمت|منسق حملة مقاطعة السمك: «الحاجة الغالية متشتروهاش»

قال وسام الصفتي منسق حملة مقاطعة السمك، إن الحكومة لا تستطيع فعل كل شيء، لكن الشعب عليه أن يبدأ بنفسه لذلك قرّر عمل مقاطعة السمك حتى تنخفض الأسعار.

ضياء رشوان: إسرائيل لم تحقق شيئًا في غزة وتحاول تقديم أي انتصار وهمي لشعبها|فيديو

قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، إنه لم يسمع أو يقرأ عن دولة واحدة في العالم أو مؤسسة إقليمية أو دولية في الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة إلا وترفض اجتياح رفح الفلسطينية، لا يوجد أحد في العالم بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، التي كررت هذا المعنى عدة مرات على لسان رئيسها ووزير خارجيتها ولسان المسئولين الكبار فيها.

ألحق الفرصة| الهجرة تعلن موعد انتهاء مبادرة سيارات المصريين بالخارج.. فيديو

أعلنت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن موعد انتهاء مبادرة سيارات المصريين بالخارج.

تطبيق إلكتروني للتصالح على مخالفات البناء.. التنمية المحلية تعلن تفاصيل جديدة

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن إطلاق تطبيق جديد لاستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، له هدف هام، وهو التيسير على من يرغب في التصالح.

ميران عبد الوارث: تعرضت لهجوم عنيف بسبب شخصيتي في مسلسل ريفو

قالت الفنانة ميران عبد الوارث، إنها تعرضت لهجوم شديد من جانب رواد السوشيال ميديا لمدة شهرين بسبب شخصية نور التي قدمتها ضمن أحداث مسلسل «ريفو»، بطولة أمير عيد.

بشرى سارة من الحكومة.. انخفاض أسعار السلع بنسب تصل لـ40%|فيديو

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن نجاح الدولة في جذب الاستثمارات المباشرة ساعد في توفير السيولة الدولارية، مؤكداً أن الإفراجات الجمركية عادت إلى ما قبل أزمة الدولار.

وصل لـ80 جنيها.. مفاجأة بشأن تطورات مبادرة مقاطعة الأسماك في بورسعيد |فيديو

قال وسام الصفطي، منسق مبادرة مقاطعة  الأسماك ببورسعيد، إنه سوف يتم الإستمرار في مقاطعة شراء الأسماك حتى "شم النسيم"، مؤكداً أن مبادرة مقاطعة الأسماك هي إنذار لجميع محتكري السلع.

رسالة عاجلة من أحمد موسى لاتحاد الكرة قبل مباراة مصر وبوركينا فاسو|شاهد

طالب الإعلامي أحمد موسى، إتحاد الكرة المصري بزيادة عدد حضور الجماهير في مباراة المنتخب المصري أمام بوركينا فاسو إلى 70 ألف مشجع بدلا من 50 ألف. 

أسوق أسماك بورسعيد: الأسعار انخفضت 70%

كشف أحمد أشرف المستشار القانوني لإدارة سوق أسماك بورسعيد، تفاصيل جديدة عن حملة مقاطعة الأسماك، مشيرا إلى أن أسعار الأسماك انخفضت بنسبة 70% تقريبا، موضحا أن سعر الشبار الأخضر سبب الأزمة وصل إلى 150 أو 120 جنيها بدلا من 250 جنيه.

الغرفة التجارية الدواجن اسعار السلع مقاطعة الأسماك بورسعيد أحمد موسى

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