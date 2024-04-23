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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ميران عبد الوارث: تعرضت لهجوم عنيف بسبب شخصيتي في مسلسل ريفو.... فيديو

ميران عبد الوارث
ميران عبد الوارث

قالت الفنانة ميران عبد الوارث، إنها تعرضت لهجوم شديد من جانب رواد السوشيال ميديا لمدة شهرين بسبب شخصية نور التي قدمتها ضمن أحداث مسلسل «ريفو»، بطولة أمير عيد.

ميران عبد الوارث :مازلت في بداية مشواري الفني

وأوضحت ميران عبد الوارث في لقاء خاص عبر قناة صدى البلد، قائلة: «الجمهور حصله صدمة لأنه أحب الخط الدرامي لشخصية نور وشادي، وفجأة عملت حركة أنها نصبت عليه وأخدت فلوسه وهربت، واتكرهت وقعدت لمدة شهرين بتشتم بشكل مباشر على إنستجرام».

وأشارت ميران عبد الوارث، إلى أنها مازلت في بداية مشوارها الفني، وتتأثر بالتعليقات السلبية بشكل شخصي، حيث أنها في الوقت الحالي لا تملك من الخبرة ما يجعلها تتقبل الهجوم عليها بسبب الأدوار التي تختارها، قائلة: «الناس بتتأثر جامد بالشخصية اللي بقدمها ومش بيفصلوا ما بين ميران وشخصية نور في المسلسل، أنا ساعات بقابل ناس في الشارع ويقولولي انتي ليه عملتي كده؟».

ميران عبد الوارث مسلسل ريفو امير عيد صدى البلد انستجرام

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