عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لقبوني بالملكة لهذا السبب ودخولي الفن صدفة.. ميران عبد الوارث تكشف التفاصيل

ميران عبد الوارث
ميران عبد الوارث

حلت الفنانة "ميران عبد الوارث"، نجلة الفنان الراحل أحمد عبد الوارث، ضيفة على برنامج "السفيرة عزيزة" و تحدثت عن بدايتها و أهم أعمالها الفنية.

وقالت "عبد الوارث"، خلال لقائها ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على شاشة "دي ام سي"، إن دخولها الفن كان صدفة و لم تكن تخطط له أو تعلم أنها لديها القدرة على التمثيل، و كانت البداية بمسرح الجامعة معقبة: "كنت بحس الوقت اللي بقضيه في المسرح من أمتع أوقاتي".

وأوضحت "عبد الوارث"، أن أول أعمالها الفنية كانت مسلسل "كلبش 2" و قام المخرج "بيتر ميمي" بترشيحها لهذا الدور.

سبب لقب الملكة 

ونوهت، إلى أنها لُقبت بـ "الملكة" في مدرستها، لانساب هذا اللقب لها بحفل تخرجها من المدرسة، و وقتها قامت بالتصوير مع والدها مرتديين التيجان.   
 

ميران عبد الوارث أحمد عبد الوارث كلبش 2 بيتر ميمي الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو صادم| كويتية تكتشف هاتفا على وضعية التصوير داخل حمام أحد البنوك!.. لقطات كارثية

أخبر عنها النبي.. هل ظهرت إحدى علامات الساعة في مكة.. فيديو

مكالمة من السيسي تقطع مداخلة رئيس قناة السويس مع أحمد موسى.. فيديو

المليار الخامس عشر| خبير يكشف موعد انتهاء التخزين الرابع لسد النهضة

عاصفة مفاجئة تغطي السماء.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

عاجل.. الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير فيصل آل سعود

تعليق مثير من نجم الأهلي السابق على رحيل عبدالحفيظ وتعيين بيبو مديراً للكرة

هيتلغي قريبًا| التوقيت الصيفي في آخر أيامه.. وهذا موعد عودة «الشتوي»

ترشيحاتنا

مسئول غربي يفجر مفاجأة عن مصرع قائد فاجنر

شاهد .. آخر ظهور لقائد قوات فاجنر قبل مصرعه بساعات

ما هو أفضل أنواع التسبيح .. وهل يجوز بدون صلاة قيام الليل؟

على طريقة شيرين .. أسما شريف منير تحلق شعرها زيزو

باولو كويلو صاحب الخيميائي: رحلة من مستشفى الأمراض النفسية إلى العالمية

ماكرون: علينا الحد بقوة من أعداد المهاجرين إلى فرنسا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها التفاح.. 5 فواكه صحية خلال فصل الصيف للحوامل

10 أطعمة تنظف الكبد من السموم

طريقة عمل خبز بالشكولاتة للأطفال

بفستان مجسم.. مي حلمي تثير الجدل عبر إنستجرام بإطلالتها الأخيرة|شاهد

فيديو

علامات الساعة ظهرت.. عاصفة رعدية وأمطار عنيفة تضرب السعودية

بعد الولادة بأيام.. ميكب ارتست تركت رسالة صادمة ورحلت بعدها بساعات

مغامر مصري يثير ضجة بتناوله ثمرة تتغذى على جثث الموتى «فيديوجراف»

«بين السما والأرض» .. إنقاذ 8 عالقين داخل تلفريك باكستان بأعجوبة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ