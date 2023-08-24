لقبوني بالملكة لهذا السبب ودخولي الفن صدفة.. ميران عبد الوارث تكشف التفاصيل

حلت الفنانة "ميران عبد الوارث"، نجلة الفنان الراحل أحمد عبد الوارث، ضيفة على برنامج "السفيرة عزيزة" و تحدثت عن بدايتها و أهم أعمالها الفنية.

وقالت "عبد الوارث"، خلال لقائها ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على شاشة "دي ام سي"، إن دخولها الفن كان صدفة و لم تكن تخطط له أو تعلم أنها لديها القدرة على التمثيل، و كانت البداية بمسرح الجامعة معقبة: "كنت بحس الوقت اللي بقضيه في المسرح من أمتع أوقاتي".

وأوضحت "عبد الوارث"، أن أول أعمالها الفنية كانت مسلسل "كلبش 2" و قام المخرج "بيتر ميمي" بترشيحها لهذا الدور.

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ونوهت، إلى أنها لُقبت بـ "الملكة" في مدرستها، لانساب هذا اللقب لها بحفل تخرجها من المدرسة، و وقتها قامت بالتصوير مع والدها مرتديين التيجان.

