ميران عبد الوارث: والدي علمني الثبات على المبدأ ..فيديو

دخلت ميران ابنة الفنان الراحل أحمد عبدالوارث، في نوبة بكاء على الهواء، بعد مشاهدة تقرير يستعرض أهم فقرات والدها في عالم التمثيل والفن.





وقالت ابنة الراحل أحمد عبدالوارث، خلال حوارها ببرنامج "القاهرة اليوم"، الذي يبث على شاشة "اليوم"، من تقديم إدوارد ونانسي مجدي: "تعلمت من والدى الاحترام الفائق، في ظل التعامل مع بعض غير المحترمين، ولن أتنازل على مبدئي مهما كان، رغم عملي في عالم الفن".



