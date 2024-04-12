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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الهجرة: اتاحة الفرص الاستثمارية أمام رجال الأعمال المصريين بالخارج

صدى البلد

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حرص الدولة المصرية على اتاحة مختلف الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين ورجال الأعمال المصريين بالخارج، بجانب تنظيم الفعاليات التي تروج لما تمتاز به مصر من فرص واعدة.

 

وأشادت سها جندي بوطنية المستثمرين المصريين بالخارج وحرصهم على ضخ استثمارات في مصر، منوهة بمشاركتهم في الحملة التي أطلقتها وزارة الهجرة بعنوان "مستثمرون مصريون بالخارج يجيبون: لماذا نستثمر في مصر؟"؛ لتوضيح أهمية الترويج لدور الدولة وجهود تحفيز الاستثمار في مصر، ضمن الاستراتيجية التي تتبناها الوزارة للتواصل مع المستثمرين بالخارج، بحسب بيان اليوم الجمعة لوزارة الهجرة.

 

وقالت الوزيرة "هذه الحملة نسعى من خلالها إلى استعراض أبرز مميزات السوق المصرية من عوامل الجذب والفرص المتاحة للاستثمار في مختلف المجالات في ظل ما تقوم به مصر من عمليات التنمية في مختلف الأماكن والمجالات، وكذلك توفير خارطة الاستثمار الصناعي وتهيئة مناخ الاستثمار بجانب إتاحة كل المزايا للمستثمرين، ومن بينها الرخصة الذهبية التي أطلقتها مصر مؤخرًا وتوفير خريطة استثمار صناعية توضح كل المجالات المتاحة، وكذلك تقديم كل التيسيرات لإطلاق المشروعات في مصر سواء عن طريق تقديم دراسات الجدوى أو التيسير في إطلاق الشركات وغيرها".

وأضافت الوزيرة أن هذه الحملة تتضمن فيديوهات قصيرة يقدم فيها خبراؤنا المصريون بالخارج عرضًا مختصرًا وشهادتهم عن الاستثمار في مصر وما لمسوه بأنفسهم خلال رحلة الاستثمار في العديد من المشروعات، مؤكدة أننا أطلقنا هذه الحملة لتكون رسالة من المصريين بالخارج إلى المصريين بالداخل توضح لماذا نختار مصر حينما نريد الاستثمار في العديد من المجالات، مشيدة بوطنية المستثمرين المصريين بالخارج وحرصهم على ضخ استثمارات في مصر.

 

وقامت وزارة الهجرة اليوم بعرض فيديو قصير تتحدث فيه الرئيس التنفيذي السابق والعضو الحالي لمجلس إدارة غرفة التجارة المصرية البريطانية في لندن، إيمان الشريف، ضمن مشاركتها في الحملة، إذ أكدت أن طوال السنوات الماضية استطاعت أن تأتي إلى مصر بالعديد من الوفود التجارية، من أجل إطلاعهم على حجم الاستثمارات المختلفة بالبلاد، خاصة بعد الطفرة الكبيرة التي شهدتها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من تطوير هائل للبنية التحتية وتنفيذ العديد من المشروعات القومية في مختلف الأصعدة.

 

وأشارت الشريف إلى أنه خلال زيارات الوفود إلى مصر فقد تم عرض كل المشروعات الاستثمارية عليهم، وهو ما أعطى انطباعًا جيدًا لدى جميع المستثمرين الإنجليز عن مصر حاليًا، كاشفة عن أن هناك عددًا من المستثمرين الإنجليز ابدوا رغبتهم في ضخ استثماراتهم في مصر.

 

ولفتت إلى أن الفرص الاستثمارية في مصر واعدة، فضلًا عن أن الدولة المصرية تعد الباب الرئيسي لقارة إفريقيا المهمة جدًا للمستثمرين الإنجليز، مؤكدة أن اتفاقيات التجارة الحرة في أفريقيا تساعد كثيرًا في ضخ الاستثمارات في مصر ما يعود بالنفع على الجانبين.

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