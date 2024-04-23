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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ألحق الفرصة| الهجرة تعلن موعد انتهاء مبادرة سيارات المصريين بالخارج.. فيديو

سيارات المصريين بالخارج
سيارات المصريين بالخارج

أعلنت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن موعد انتهاء مبادرة سيارات المصريين بالخارج.

وقالت سها جندي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث اليوم، إن مبادرة سيارات المصريين بالخارج ستنتهي في 28 إبريل المقبل، لذلك تناشد بالمسارعة في التسجيل والانتهاء من إجراءات التسجيل قبل الموعد المحدد نهاية إبريل.


وأوضحت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن المبادرة في هذه المرة اختلفت فيها الكثير من المعايير، موضحة أن حدث مزيد من تصنيع السيارات وبعض الوزراء يسعون إلى تحويل مصر إلى مركز لتصنيع السيارات، فضلا عن إعادة فتح المصانع.

 شروط الحصول على سيارات المصريين بالخارج

وفي سياق التقرير التالي نرصد  شروط الحصول على سيارات المصريين بالخارج، فقا للقانون.

ونص قانون مبادرة سيارات المصريين بالخارج على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق له الاستفادة من مبادرة سيارات المصريين بالخارج الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج لاستيراد السيارات، الاستفادة من أحكامه في حالة استيفاء جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، والتي تتمثل في الآتي:

لا يقل عمر المتقدم للاستفادة عن 16 سنة.. وأن يكون المبلغ المقدم بالعملة الأجنبية، يجب أن تكون سنة صنع السيارة المراد استيرادها حديثة (2020 أو أحدث)، يجب سداد 30% من قيمة الضريبة الجمركية فقط، على أن يتم استردادها بعد 5 سنوات، يشترط وجود إقامة قانونية سارية للاستفادة من مبادرة المصريين بالخارج للسيارات، يشترط استيفاء كافة إجراءات التسجيل الأولي عبر تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج، يجب تقديم كشف حساب بنكي عن 6 أشهر سابقة على تاريخ التحويل.

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