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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

12 محافظة انضمت|منسق حملة مقاطعة السمك: «الحاجة الغالية متشتروهاش».. فيديو

مقاطعة السمك
مقاطعة السمك

قال وسام الصفتي منسق حملة مقاطعة السمك، إن الحكومة لا تستطيع فعل كل شيء، لكن الشعب عليه أن يبدأ بنفسه لذلك قرّر عمل مقاطعة السمك حتى تنخفض الأسعار.

وأضاف «الصفتي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، أن توجيهات الرئيس السيسي كانت "الحاجة الغالية متشتروهاش" .

وأوضح منسق حملة مقاطعة تناول السمك، أن المدن الساحلية مشهورة بالأسماك فلا يصح أن تكون الأسعار بهذا الشكل، مناشدًا الأهالي في القاهرة بالمقاطعة، مشددًا على المقاطعة لعودة الأسعار لطبيعتها وتكون في متناول محدودي الدخل.

12 محافظة مقاطعة للأسماك

وتوجّه منسق حملة مقاطعة تناول السمك بالشكر لكل أهالي محافظة بورسعيد على نجاح الحملة والتي أصبحت 12 محافظة مقاطعة للأسماك، مضيفا أنه دون أي مقدمات ارتفعت أسعار الأسماك بطريقة باهظة وهنا كان لازم يكون في وقفة، والحملة مستمرة حتى شم النسيم.
 

السمك مقاطعة السمك وسام الصفتي الأسعار المدن الساحلية بورسعيد

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