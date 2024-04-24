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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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أخبار العالم

إبادة جماعية.. جنوب إفريقيا تدعو إلى تحقيق عاجل في المقابر الجماعية بغزة

وزيرة العلاقات الدولية
وزيرة العلاقات الدولية والتعاون لجنوب إفريقيا ناليدي باندور

دعت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا، اليوم الأربعاء، إلى إجراء تحقيق دولي عاجل وشامل في المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في قطاع غزة، عقب انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من بعض المناطق.

وقالت الوزارة، في بيان، إن إسرائيل التي تواصل حربها على غزة، تتجاهل قرارات محكمة العدل الدولية وتظل دون عقاب، مشيرة إلى أن الأدلة المتعلقة بعمليات القتل الجماعي التي ارتكبتها إسرائيل ضد المدنيين تشير إلى جرائم حرب وإبادة جماعية.

وأضافت الوزارة أن جنوب إفريقيا تحث المحكمة على إطلاق تحقيق شامل ومحايد في هذه القضية، وفقا لمعايير القانون الدولي، للكشف عن الحقائق، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

وأوضحت، أن القانون الإنساني الدولي يحمي حياة الإنسان في أوقات الحرب بحظر الهجمات ضد المدنيين، مؤكدة أنه من الواجب المشترك للمجتمع الدولي ضمان التحقيق بشكل مناسب في الفظائع المرتكبة.

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