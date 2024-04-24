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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: أرض الفيروز تحظى باهتمام كبير في عهد الرئيس السيسي

إيهاب وهبة
إيهاب وهبة

هنأ النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول الذكرى 42 لعيد تحرير سيناء.


وقال وهبة في بيان له اليوم، إن يوم الـ 25 من أبريل سيظل محفورًا في أذهان وقلوب الشعب المصري، يوم تجسدت فيه الروح الوطنية والإرادة الشعبية في وجه المعتدي والمحتل، حتى عادت الأراضي المصرية كاملة إلى أحضان أبنائها، بفخر وعزة وكرامة، مشيدًا ببسالة وشجاعة القوات المسلحة وعزيمة أبنائها الرجال الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية من أجل الوطن، وأصروا أن يعيدوا سيناء الحبيبة إلى أحضان الوطن العظيم في رسالة للعالم أجمع أن لمصر أبناء مخلصين وشعب حُر لا يقبل الهزيمة أو التفريط في حبة واحدة من أرضه.


وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن هذا النصر العظيم، سيظل درسا تتعلمه الأجيال، جيل بعد جيل، فكانت من ثماره هؤلاء الذين تصدوا للإرهاب خلال السنوات القليلة الماضية، حتى اقتلعوه من جذوره تمامًا، وأعادوا لمصر أمنها واستقرارها رغم كيد الكائدين.


وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن سيناء تعيش طفرة تنموية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي قاد عملية تطهير سيناء من الإرهاب، ثم خاض مسار التنمية والبناء، فوضع حجر أساس مشروعات ضخمة غير مسبوقة، كان من بينها أنه أصبح لأرض الفيروز 6 أنفاق ربط حاليا بعد أن كان نفقين فقط، لتسهيل عمليات الوصول والذهاب إلى سيناء، فضلاً عن مشروعات البنية التحتية وفتح باب الاستثمارات المختلفة هناك، وبناء الوحدات السكنية وإنشاء الموانئ الجديدة والتخطيط لزراعة مليون فدان في سيناء، كذلك عودة قطار الركاب والبضائع للعمل، بما يؤكد أن سيناء تنعم باهتمام كبير في عهد الرئيس السيسي.

تحرير سيناء عيد تحرير سيناء السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب الجمهوري

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